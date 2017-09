Rickling : Eltern müssen andere Kitas suchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Rickling | Zurzeit fehlen in der Ricklinger Kindertagesstätte zwölf Krippenplätze. Auch für die Regelgruppen gibt es eine Warteliste. Deshalb hatte die Gemeindevertretung im Mai einen Anbau sowie die Zwischenlösung mit einer angemieteten Containeranlage beschlossen (der Courier berichtete). Doch mit dem ablehnenden Beschluss der SPD- und CDU-Fraktion auf der Sitzung am Donnerstag ist die Aufnahme der Kinder jetzt vom Tisch. Das heißt, die Ricklinger Eltern müssen sich nun für die nächsten zwei Jahre andere Betreuungseinrichtungen für ihren Nachwuchs suchen.

In ihren Stellungnahmen gaben die SPD und die CDU vor allem die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde als Begründung an. Außerdem wurde vermutet, dass durch die Container die Planungen für den Anbau nicht mit der nötigen Dringlichkeit vorangetrieben würden. „Der Neubau wird vernachlässigt, obwohl dieser das meiste Geld sparen würde“, erklärte Rainer Hoop (CDU). Bedenken zu den Kosten für die Übergangsphase hatte auch die ABR angemeldet. Doch diese sprach sich, wenn auch mit „Bauchschmerzen“, für die provisorische Lösung aus.

Zu den Baukosten hatte die Architektin Angela Schnack zuvor erläutert, dass eine mobile Lösung für zwei Gruppenräume mit einer Laufzeit von 24 Monaten einschließlich der notwendigen Baumaßnahmen für eine genehmigungsfähige Errichtung mit rund 220 000 Euro zu Buche schlage. Aber auch bei einer abgespeckten Version für nur eine Gruppe müsste die Gemeinde noch mit rund 175 000 Euro rechnen.

Enttäuscht über das Abstimmungsergebnis äußerte sich Bürgermeister Christian Thomann (ABR). „Ich habe in den vergangenen Monaten viel Zeit in dieses beschlossene Projekt gesteckt. Deshalb kann ich die heutige Entscheidung, auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch der Eltern, nicht nachvollziehen“, erklärte er.

Ebenfalls auf Unverständnis traf die Absage der Politik unter anderem bei Christian Böhmfeldt. „Wir haben unseren Sohn wenige Tage nach seiner Geburt im Jahr 2016 für das Jahr 2018 angemeldet. Doch bisher haben wir trotz des Rechtsanspruches keine Zusage. Da ich jedoch nach meiner Elternzeit im März wieder arbeiten muss, ist diese Entscheidung für uns ein echtes Desaster“, erklärte der 35-Jährige, der sich bereits in einem Brief an die Gemeindevertreter gewandt hatte. Eine Klage an den Kreis sei schon vorbereitet. Ob er diese einreichen werde, ließ der enttäuschte Vater offen.