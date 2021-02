Jugend forscht in Neumünster : Elly-Heuss-Knapp-Schüler erforschen die Pestizidbelastung von Biene und Honig

Jaron Bardenhagen (19), Sofie-Marie Wiese (19) und Annik Krohn (19) widmen sich dem Insektensterben.

Neumünster | Der Regionalentscheid „Jugend forscht/ Schüler experimentieren“ findet wegen Corona am Freitag, 19. Februar, virtuell über ein Videokonferenzsystem in der Nordakademie in Elmshorn statt. Für die Elly-Heuss-Knapp-Schule haben sich Jaron Bardenhagen (19), ...

