Umweltpolizei bittet um Hilfe : Elfe tote Rotmilane rund um Neumünster

In den vergangenen drei Jahren ist es immer wieder zu Vergiftungen gekommen, unter anderem in Rendswühren und Rickling.

08. Mai 2020, 11:06 Uhr

In den vergangenen drei Jahren sind dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek in einem engen räumlichen Umkreis östlich und südöstlich von Neumünster elf tote Rotmilane gemeldet worden. Die Fachabteilungen für Umwelt- und Verbraucherschutz der Polizeidirektionen Bad Segeberg und Kiel (UVS) haben Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen.

Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein (LJV) lobt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für Hinweise die zur Aufklärung führen.

Tod durch nicht mehr zugelassenes Insektizid

Die Untersuchungen zur Todesursache ergaben, dass neun Rotmilane nachweislich an einem seit vielen Jahren nicht mehr zugelassenen Insektizid verendet sind.Da jede Art der Nachstellung der streng geschützten Greifvögel gegen Jagd-, Naturschutz- und Tierschutzrecht verstößt, bitten LLUR und Polizei um Hinweise, die zur Aufklärung der Fälle führen. Das teilt Martin Schmidt, Pressesprecher beim Landesamt, mit.

Jüngste Fälle im März und April in Rendswühren

Im März und April 2020 wurden dem LLUR vier tote Rotmilane mit Vergiftungsverdacht gemeldet. Drei Vögel wurden von einem örtlichen Jagdausübungsberechtigten dicht beieinander in der Gemeinde Rendswühren im Kreis Plön gefunden. Bei zwei Tieren wurde ein auch für Vögel hochtoxisches Insektenbekämpfungsmittel nachgewiesen, dessen Anwendung in der Europäischen Union seit vielen Jahren verboten ist.

Bei einem Vogel ist die Todesursache unklar

Beim dritten Vogel, einem Männchen, das unmittelbar neben dem dazugehörenden Weibchen lag, blieb die Todesursache unklar – ein Zusammenhang mit der Vergiftung des Weibchens ist nicht auszuschließen. Röntgenbilder der Vögel zeigen, dass das Weibchen unmittelbar vor der Eiablage stand. Außerdem wurden bei zwei Rotmilanen Schrotkörner (helle Punkte auf dem Röntgenbild) im Körper gefunden, die zwar nicht todesursächlich waren, aber einen zurückliegenden Beschuss belegen. Ob dieser im Brutgebiet in Schleswig-Holstein oder im Überwinterungsgebiet in Südwesteuropa erfolgte, ist unbekannt.

Kleintierklinik Wasbek

Auch bei einem im März mit einer Windkraftanlage bei Holtsee im Kreis Rendsburg-Eckernförde kollidierten Seeadler wurde im Röntgenbild als Nebenbefund ein in Fehlstellung verheilter Bruch des Fußes zusammen mit Resten von Munition nachgewiesen. Die Vergiftungs- und Beschussnachweise spiegeln die traurige Lebenswirklichkeit der seit Jahrzehnten streng geschützten Arten wider.

Weiterer toter Milan in Rickling

Bei einem weiteren Rotmilan-Totfund 2020 in der Gemeinde Rickling im Kreis Segeberg deuteten die Fundumstände ebenfalls stark auf eine Vergiftung hin, die Todesursache konnte aber nicht mehr eindeutig geklärt werden.

Die Totfunde in diesem Jahr bei Rendswühren und Rickling stehen in räumlicher Nachbarschaft zu zwei im Jahr 2019 nachgewiesenen Vergiftungsfällen bei Groß Kummerfeld und Gönnebek, bei denen ein Brutpaar und ein Einzelvogel betroffen waren.

Fast eine ganze Familie vergiftet

Etwas weiter südöstlich gab es 2018 bei Pettluis in der Gemeinde Daldorf einen weiteren belegten Vergiftungsfall, bei dem fast eine ganze Rotmilan-Familie ums Leben kam. Drei verendete Jungtiere wiesen Vergiftungen auf, ein Alttier wurde vergiftet im Nahbereich des Horstes aufgefunden; lediglich ein Jungtier überlebte und konnte später wieder ausgewildert werden.

Die besorgniserregend hohe Anzahl an Meldungen zeigt einerseits, dass viele kundige Menschen in der Natur unterwegs sind und verdächtige Beobachtungen an die Behörden weitergeben. Andererseits muss von einer Dunkelziffer ausgegangen werden, da sicher nicht alle toten Vögel entdeckt werden. Verschiedene Motive für die Taten werden geprüft, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Hohe Strafen möglich

Rotmilane gehören wie alle Greifvögel zu den streng geschützten Arten. Jede Art der Nachstellung verstößt gegen Jagd-, Naturschutz- und Tierschutzrecht und kann als Straftat mit empfindlichen Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu 50.000 Euro oder fünf Jahren geahndet werden.

Die Naturschutzbehörden verurteilen diese Taten auf das Schärfste und bitten zusammen mit der ermittelnden Polizei um Hinweise aus der Region, die im Zusammenhang mit den Fällen stehen und zur Aufklärung beitragen können.

Das Umweltministerium, die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft SH und der Landesjagdverband haben 2008 gemeinsam die Kieler Erklärung zum Schutz der Greifvögel unterzeichnet, in deren Rahmen die Kosten für die Untersuchung von toten Greifvögeln vom Land übernommen werden können.

Tote Milane unbedingt melden

Wer einen toten Greifvogel findet, bei dem die Fundumstände auf eine illegale Handlung hindeuten, wird gebeten, sich mit dem Landesamt unter der Telefonnummer 04347-704-0, oder der Unteren Naturschutzbehörde des jeweiligen Landkreises in Verbindung zu setzen, sodass bei ausreichender Verdachtslage eine Untersuchung des Vogels eingeleitet werden kann.