Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Eiszeit im Büro

Hein mag gern Eis, im Kollegenkreis ist er damit nicht allein.

von Hannes Harding

30. März 2021, 17:58 Uhr

An Heins Arbeitsplatz herrscht gestern Eiszeit. Nach den wirklich ungemütlichen Wochen im Februar und März strahlte die Sonne vom Himmel und es herrschten Temperaturen, die den Winter vergessen ließen. Waren es in den vergangenen Wochen Gummibärchen und Schokolade, die die Tristesse der dunklen Jahreszeit aus dem Büroalltag verscheuchten, so war es nun eine Packung kleiner Eishörnchen. Die mögen Heins Kollegen, das wusste er aus dem vergangenen Jahr. Und so brachte Hein die Leckerei aus der Mittagspause mit. Das war eine gute Idee, fanden die Kollegen und stürzten sich auf die Hörnchen. Als Hein selbst kurze Zeit später ins Eisfach schaute, war es bereits leer. Der Winter muss den Kollegen aber ordentlich zugesetzt haben, dachte Hein. Nächstes Mal wird er die doppelte Portion besorgen, hat er beschlossen.

Guten Tag, bis morgen!