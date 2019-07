Neumünster : Eisstockschießen auch im Sommer

Beim Jedermann-Turnier auf Asphalt vom Polizeisportverein Union Neumünster traten 60 Spieler in 15 Mannschaften an.

von shz.de

08. Juli 2019, 09:33 Uhr

Eisstockschießen geht auch im Sommer, wie der Polizeisportverein Union Neumünster (PSV) jetzt bewies. 60 Spieler kamen an die Stettiner Straße zum Jedermann-Turnier, das nun schon zum siebten Mal stattfand.

„In diesem Jahr sind wir sogar mehr als im vergangenen. Hier treffen sich alte Bekannte und neue Gesichter. Neben dem Spaß am Spiel geht es natürlich auch darum, Nachwuchs für den Sport zu werben“, erzählte Spartenleiter Werner Haut. Die Sparte gibt es beim PSV bereits seit 1982, und fast genau so lange – seit 1983 und mit einem Abstiegs-Jahr – spielen die Neumünsteraner in der ersten Bundesliga Nord mit. Seit 2001 veranstaltet der PSV auch das Turnier auf der Eisbahn des Weihnachtsmarkts.

Beim Jedermann-Turnier stellte der Verein das Equipment und die vereinseigene Bahn den 15 Mannschaften zur Verfügung. „Im Grunde ist es wie beim Boule: Das Ziel ist es, mit den Eisstöcken möglichst nahe an die Scheibe zu kommen, die bei uns Daube heißt. Zwei Mannschaften zu je vier Leuten spielen gegeneinander, und jeder Spieler hat einen Schuss. Man spielt auf jeder Bahn, die bei uns Kehre heißt, zwei Mal“, erklärte Werner Haut, der sich diesmal auf das Organisatorische beschränkte.

Richtig viel Freude hatte Neueinsteigerin Karin Hennings daran gefunden, die etwa fünf Kilogramm schweren Eisstöcke zu schwingen. Die Neumünsteranerin meinte: „Es macht riesig viel Spaß! Die Herausforderung besteht darin, den Stock richtig aufzusetzen, so dass er nicht umfällt und zugleich die richtige Dosis an Schwung zu finden.“ Auf die Idee gebracht hatte sie ihre Freundin Birgit Volkens, die erklärte: „Auf der Eisbahn spiele ich seit Jahren in einer Frauenmannschaft, auf Asphalt ist das heute eine Premiere.“

Eine Premiere hatte auch Lennart Mielke aus Willingrade. Er war mit seinen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in der Mannschaft „Die mit dem Stock schießen“ dabei und meinte: „Ich habe gerade erst damit angefangen und schieße den dritten Tag. Es macht aber richtig Spaß und die Teamstimmung ist spitze.“