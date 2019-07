Frei-Eis für Alle! : „Eis-Alarm“ bei der Berufsfeuerwehr Neumünster

Radio Schleswig-Holstein überraschte die Mitarbeiter am Montagmittag mit einer neuen Aktion; danach ging es zum Spielplatz.

von Christian Lipovsek

08. Juli 2019, 14:45 Uhr

Das war mal eine willkommene Arbeits-Unterbrechung: Um kurz nach 12 Uhr am Montagmittag machte Marc Kutyniok, stellvertretender Chef der Berufsfeuerwehr, eine Durchsage durch die Gebäude: „Eis für alle“. Über 60 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst strömten auf den Hof.

Dort wartete Reporter Matze Schmak von Radio Schleswig-Holstein (R.SH) mit seinem Promotion-Team schon auf die Männer und Frauen – vor allem auf Nicole Hildebrandt-Bermbach. Die Chefsekretärin hatte in der vergangenen Woche die Berufsfeuerwehr für die R.SH-Aktion „Eis-Alarm“ angemeldet. „Ich konnte ja nicht wissen, dass wir auch gewinnen“, sagte sie augenzwinkernd und gab dem Sender anschließend ein Interview.

Die R.SH-Aktion „Eis-Alarm“ ist am Montag gestartet, erste Station war dann gleich Neumünster. „Wir sind in den kommenden Wochen im ganzen Land unterwegs und verteilen gemeinsam mit Edeka Stileis an Unternehmen, Vereine und Institutionen“, erklärte Matze Schmak. Anmelden kann man sich im Internet unter www.rsh.de/rsh-eisalarm.

Am Nachmittag ging es dann weiter für den „Eiswagen“ zur Spielplatzaktion am Flaadenweg vom Jugendfreizeitheim Einfeld (der Courier berichtete). Dort durften sich rund 50 Kinder und Betreuer über die Gratis-Abkühlung freuen. „Endlich Sommerferien im schönsten Bundesland der Welt. Höchste Zeit für eine richtige Abkühlung mit R.SH“, lautete dann auch in Einfeld das Motto des Tages.