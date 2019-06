Schillsdorf : Einwohner sauer auf Telefon- und Netzanbieter

Seit Wochen gibt es technische Störungen bei den Anschlüssen.

28. Juni 2019, 17:16 Uhr

Vor zwei Jahren hatte in Schillsdorf alles gut ausgesehen, als die Frage nach einer Versorgung mit dem schnellen Glasfasernetz anstand. Inzwischen ist das Gemeindegebiet auch bis auf die Außenbereiche mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Nur bei der Freischaltung der Anschlüsse kommt es zu Verzögerungen.

Außerdem gibt es seit dem Wechsel des ursprünglichen Anbieters Pepcom zum drittgrößten Kabelnetzbetreiber unter der neuen Marke PŸUR erhebliche Missstände bei der Übernahme der Verträge, bemängelten Bokhorster Anwohner. „Ein reibungsloser Übergang sieht anders aus“, hieß es bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Schillsdorf. Offensichtlich seien bei der Firmenübergabe auch Unterlagen verloren gegangen.

Aktuell kommt allerdings auch der Mitbewerber Telekom in Schillsdorf nicht besser weg als die Konkurrenz. „Seit vier Wochen haben wir durch eine technische Störung kein Telefon“, meinte Anwohner Jürgen Dahl aus Hüttenwohld. Müssten etwa ein Rettungswagen oder die Feuerwehr gerufen werden, müsste der Landwirt erst einmal aus dem Haus gehen, um mit dem Handy überhaupt Empfang zu haben. In Schillsdorf gibt es noch einige Funklöcher. „Deswegen ist es besonders ärgerlich, dass die Techniker der Telekom es in vier Wochen nicht schaffen, einen Fehler zu beseitigen“, meinte Jürgen Dahl.

Haushalt sieht besser aus als gedacht

Weniger aufregend gestaltete sich dagegen der Blick auf den Haushaltsabschluss der Gemeinde aus dem letzten Jahr. Entgegen einer geplanten Entnahme aus der Rücklage konnte der Haushaltsabschluss noch mit einer Zuführung in die Rücklagen abgeschlossen werden, berichtete der Finanzausschussvorsitzende Malte Lööck. Allerdings sei auch für Projekte eingestelltes Geld nicht ausgegeben worden. So etwa stehen die Sanierungsarbeiten der Abwasserkanäle in der Gemeinde noch aus. „Wir wollten neben den Anschlussarbeiten für das Glasfasernetz nicht noch zusätzliche Baustellen einrichten“, erklärte Schillsdorfs Bürgermeister Heinrich Danker zum Aufschub der Arbeiten.

Außerdem soll wie in den anderen Gemeinden auch ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet werden. In Schillsdorf soll neben der Bildung einer Lenkungsgruppe für die Vorbereitung des Konzeptes die Kirchengemeinde von Beginn an mit ins Boot geholt werden. Viele soziale und kulturelle Angebote in der Gemeinde werden von den vielen Helfern rund um die Kirche geleistet. „Dort findet ein großer und anerkennenswerter Teil der allgemeinen Gemeindearbeit statt“, so Danker.