Einstieg in den Beruf: Beratung für Frauen

von Susanne Otto

25. August 2019, 14:32 Uhr

Trappenkamp | Immer noch sind es in der Regel die Mütter, die für ihre Kinder vorübergehend ihre Berufstätigkeit einschränken oder ihre Karriere vorerst ganz aufgeben. Damit sich Familienmanagement und Arbeit nicht zur beruflichen Sackgasse entwickeln, berät Frau & Beruf diese Frauen.

Das Beratungsangebot richtet sich an Frauen, die nach einer Auszeit wieder in einen Beruf einsteigen, von einem Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wechseln, ihre Teilzeitbeschäftigung ausweiten oder ihre Beschäftigung sichern möchten.

Es werden die persönlichen Voraussetzungen, Fragen rund um den Bewerbungsprozess geklärt und mit der Frau realistische Ziele definiert. Diese Beratung unterstützt, sich neu zu orientieren. Sie ist kostenlos, unabhängig und inhaltlich neutral. Der nächste Beratungstermin im Kreis Segeberg ist am Montag, 16. September, in Trappenkamp.

Auch in Bad Segeberg finden Beratungen an Montag- und Donnerstagvormittagen sowie donnerstags bis 18.30 Uhr statt.

Frauen, die sich beraten lassen wollen, vereinbaren bitte bei Jutta Geike, Tel. 0 45 51 / 944 002 einen Termin, denn die Termine werden zentral koordiniert und vergeben. Jutta Geike ist erreichbar Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr oder per E-Mail unter: frau-und-beruf@wks-se.de.