von Jens Bluhm

06. August 2019, 11:45 Uhr

Neumünster | Am kommenden Mittwoch, 14. August, werden an der Grundschule in Gadeland die Abc-Schützen eingeschult. Klasse 1 a: 11 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche Gadeland, 11.50 Uhr Einschulung in der Aula. Klasse 1b/c: 9 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche, 9.50 Uhr Einschulung in der Aula.

In einer früheren Meldung waren falsche Zeiten von der Stadt übermittelt worden.