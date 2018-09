Polizeibericht : Einsatz in Neumünster: Randalierer wirft mit Milchdosen

Ein Mann (27) mit heruntergelassener Hose ruft die Bundespolizei auf den Plan.

von Dörte Moritzen

25. September 2018, 13:52 Uhr

Ein Mann (27) mit heruntergelassener Hose rief am Montagabend gegen 21 Uhr die Bundespolizei auf den Plan. Die Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants im Bahnhof hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten trafen den Mann vor Ort auch an, wo er gerade Dosenmilch trank. Die leeren Behältnisse warf er durch den Laden. Plötzlich griff der Mann, der stark nach Benzin roch, auch noch die Polizisten an. Die wehrten den Angriff ab und fesselten den Randalierer. Er wurde zu seinem eigenen Schutz zur Dienststelle gebracht. Selbst dort verhielt sich der Mann aggressiv, ein Beamter wurde durch ihn leicht an der Hand verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Der 27-Jährige wurde in die Psychiatrie eingeliefert.