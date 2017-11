Mensch des Jahres : Einsatz für Schmerzpatienten

vergrößern 1 von 2 Foto: Hartmut Wahl 1 von 2

von Gabriele Vaquette

erstellt am 18.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Aus eigener Anschauung weiß Heike Norda, wie Schmerzen das Leben und die Seele verändern können. Die 56-jährige Neumünsteranerin gründete zunächst zwei Selbsthilfegruppen, dann 2011 den bundesweiten Verein Schmerzlos als unabhängige Vereinigung aktiver Schmerzpatienten. „Ich wollte nicht nur etwas für mich, sondern auch für andere tun.“ Das Ziel für sie war, dass sich Betroffene untereinander austauschen, Wege zu einem besseren Leben mit dem Schmerz finden, die Bevölkerung aufgeklärt wird und die Situation von Betroffenen verbessert wird. Heike Norda ist einer von drei Kandidaten, der vom Holsteinischen Courier für den sh:z-weiten Wettbewerb „Menschen des Jahres“ vorgeschlagen wird.

Die Lehrerin, die an der Hans-Böckler-Schule unterrichtet, ist angesichts der Nominierung bescheiden. „Ich selbst halte mich für nicht so wichtig, aber es geht um die Sache.“ Die gebürtige Münsteranerin studierte in Kiel und absolvierte 1985 ihr Referendariat an der Hans-Böckler-Schule – und blieb dort. Sie kämpfte außerdem ab 2013 für die inzwischen geschlossene Schmerzambulanz im FEK, ist Ausschussmitglied in der Arge der Krankenkassen, wo sie als Vertreterin der Selbsthilfe bei der Verteilung der Mittel ein Wort mitredet.

Ihr Ziel: „Wir versuchen, gemeinsam Wege zu einer besseren Lebensqualität zu finden. Wir alle stehen in ähnlichen Lebenssituationen, sind von vergleichbaren Schwierigkeiten betroffen. Unser Ziel ist die Bewältigung sozialer, persönlicher und krankheitsbedingter Belastungen. Wir wollen voneinander und miteinander lernen und Erfahrungen austauschen, uns gegenseitig ermutigen und uns Fähigkeiten aneignen, mit denen wir den Alltag besser bewältigen können“, sagt Heike Norda, die sich auch als ehrenamtliche Richterin am Landessozialgericht Schleswig engagiert. „Niemand sieht ja, warum es einem schlecht geht. Der Freundeskreis reduziert sich, man wird ausgegrenzt“, sagt sie. Offen zu kommunizieren über die Krankheit, daran arbeitet sie permanent. „Chronisch Kranke sind ständig am Kämpfen: nicht nur gegen die Schmerzen, auch um Verständnis“, wirbt sie um Verständnis.

Sie sieht sich als Multiplikatorin für das Thema Schmerz und inzwischen auch als Expertin und wird zu Ärztekongressen eingeladen, um darüber zu referieren. „Das wichtigste Ziel für mich war und ist die Gründung von Selbsthilfegruppen. Ich möchte aber auch Menschen auf dieses Thema aufmerksam machen, sowohl die Bevölkerung, vor allem aber als politische Interessenvertreterin für die Rechte der Patienten kämpfen.“ Sie weiß – auch aus eigener Erfahrung – um die Mängelversorgung und die Problemfelder: „Es gibt zu wenige auf Schmerzen spezialisierte Mediziner“, warnt sie vor einem dramatischen Mangel an Schmerztherapeuten. Bundesweit leiden 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen, 2,8 Millionen an schweren.

Im Internet auf der Seite www.schmerzlos-ev.de gibt es viele Informationen – eine Mitgliederzeitschrift, Tipps, eine App, Informationen zu Geschäftspraktiken der Pharmaindustrie, eine Checkliste für eine gute Arztpraxis, eine Schreibwerkstatt und Veranstaltungstipps.

