Wasbek : Einige Reiter starteten wegen der Nässe mit Stollen

Der Reit- und Fahrverein Wasbek veranstaltete sein Ringreiten.

von shz.de

28. Mai 2019, 15:02 Uhr

Im Nieselregen fand das Ringreiten des Reit- und Fahrvereins Wasbek am vergangenen Sonnabend statt. „Natürlich ist die Beteiligung etwas geringer bei dem Wetter, aber Reiter lassen sich davon nicht abhalten”, meinte die Vorsitzende Corinna Clausen. Zehn Jugendliche, 19 Erwachsene und zahlreiche Minis hatten ihre Pferde gesattelt, um mit dem Stecher das Loch in der Scheibe am Galgen zu treffen. „Einige Reiterinnen haben Stollen unter die Hufe der Pferde geschraubt, um auf dem nassen Rasen die Trittfestigkeit der Tiere zu erhöhen“, erklärte Corinna Clausen. Wie viele Ritte jeder Teilnehmer machen durfte, war nicht festgelegt. „Das hängt von der Zeit ab, die wir haben“, sagte das Kampfgericht. Die Reiter signalisierten den Helfern am Galgen, wie hoch sie die Scheibe zu hängen hatten. Dann ging es auf die Scheiben los. Getroffen haben fast alle, aber nur bei einigen blieb die Scheibe auch auf dem Stecher hängen. Nur dafür zeigten die Helfer einen Treffer an.

In fünf Altersklassen starteten die Wasbeker und am Ende gewannen die, die die meisten Scheiben mit ihrem Stecher aufgespießt hatten.

In den einzelnen Klassen siegten: Minis: 1. Nia Walther, 2. Anton Langfeld, 3. Emely Nielsen und Fiete Wolf; Kinder bis 10 Jahre: 1. Paula Rüschmann, 2. Leona Wieschkowski, 3. Lina Langfeld; Kinder und Jugendliche (11 bis 17 Jahre): 1. Shenila Baig, 2. Lara Wirth, 3. Jördis Hunger; Erwachsene: 1. Jessi Stange, 2. Wiebke Winterberg, 3. Lisa Engler; Fahrradringreiten: 1. Finn Döring, 2. Johannes Zett, 3. Mika Schwark.