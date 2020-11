Neumünster : Einfelder stimmen über Standort von Papiercontainern ab

Der Stadtteilbeirat geht dabei einen neuen, digitalen Weg, um die Bürger mit einzubinden.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

10. November 2020, 17:04 Uhr

Am Roschdohler Weg ging es nicht mehr, auf dem Einfelder Marktplatz wollen es viele Bürger nicht mehr – doch wohin sollen die Papiercontainer in Einfeld, oder sollen sie ganz abgeschafft werden? Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich eine vierköpfige Arbeitsgruppe des Stadtteilbeirates. Drei Vorschläge wurden in enger Abstimmung mit dem Technischen Betriebszentrum (TBZ) ins Auge gefasst. „Nun wollen wir von den Bürgern wissen, welchen neuen Standort sie bevorzugen“, sagt Stadtteilvorsteher Sven Radestock. Weil persönliche Gespräche und Sitzungen derzeit pandemiebedingt schwierig sind, gehen die Einfelder einen neuen Weg.

Über die Internetseite www.nms-einfeld.de können die Bürger alle Stellungnahmen und Vorschläge einsehen und dann gleich ihren Kommentar per Mail dazu abgeben. „Die Aktion geht bis zur nächsten Stadtteilbeiratssitzung, wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres“, sagt Sven Radestock. „Letztlich entscheidet das TBZ. Wir geben nur unsere Empfehlung ab“, sagt er.

Zur Auswahl stehen folgende Plätze, alle sind im Eigentum der Stadt:

Kreuzkamp am städtischen

Müllumschlagplatz

Hier befindet sich bereits eine Müllsammelstelle, die von der Stadt betrieben wird. Der Platz öffnet derzeit nur sonnabends unter Aufsicht und ist ansonsten abgeschlossen. Voraussetzung für eine Nutzung auch wochentags wäre nach Ansicht der Arbeitsgruppe, dass der Platz über Nacht abgeschlossen und am nächsten Tag geöffnet wird. Die benachbarte Awo signalisiert Gesprächsbereitschaft, um möglicherweise die Papiercontainer auf ihrem Gelände abzustellen. Das TBZ lehnt den Standort als „gänzlich ungeeignet“ und „nicht zentral im Wohnbereich“ ab. Horst Hamann (BfB) hält dagegen, der Platz sei „prädestiniert“.

Kreuzkamp nördlich der

Umspannstation

Der Platz erscheint der Arbeitsgruppe „voll tauglich“ für die Aufstellung eines Papiercontainers wie auch anderer Müllcontainer. Unklar ist noch, ob sich die freie Fläche derzeit im Eigentum

der Stadtwerke befindet, gegebenenfalls müsse eine Abstimmung stattfinden.

Am Sander (Parkplatz)

Der Favorit. Die vorhandene Fläche ist allerdings etwas kleiner als bei den Standorten am Kreuzkamp.