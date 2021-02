Nach Toiletten-Streit : Einfelder See: Beirat schlägt weitere drei mobile WCs auf Neumünsteraner Gebiet vor

Der Stadtteilbeirat regt eine kurzfristige Lösung an, damit die Spaziergänger eine WC-Möglichkeit bekommen.

Neumünster | Nachdem in Mühbrook ein mobiles WC am Rundweg des Einfelder Sees aufgestellt worden war, weil sich die Hotelbetreiberin vom Seeblick über massiven Spaziergängerandrang in ihrem Haus beschwert hatte, schlägt der Stadtteilbeirat Einfeld nun vor, drei weite...

