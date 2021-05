Hein Tüt sagt „Guten Morgen!“ : Eine Tasse Tee ist oft die Lösung

Heute erklärt Hein Tüt, welches Wundermittel ihm bei schwierigen Aufgaben schon oft geholfen hat.

Avatar_shz von Hein Tüt

26. Mai 2021, 07:00 Uhr

Wer kennt das nicht? Da denkt man über irgendein Problem angestrengt nach, und die Lösung will einfach nicht kommen. So ging es Hein erst vor einigen Wochen, als er missmutig über der Steuererklärung saß. Oder vor ein paar Wochen, als er der Nichte bei einer komplizierten Mathe-Hausaufgabe helfen wollte... Da Hein jedoch mittlerweile weiß, wie es bei ihm so läuft, schlurfte er in beiden Fällen in die Küche, kochte sich einen Tee und ließ das Grübeln erst einmal sein. Als er anschließend wieder über den Aufgaben saß und dabei seinen Tee trank, kamen die Lösungen jeweils fast von selbst. Was Hein jetzt nur wundert, ist das beliebte Sprichwort. Wieso heißt es abwarten und Tee trinken und nicht loslegen und Tee trinken? Vielleicht tickt er aber einfach nur etwas anders als andere Leute.

Guten Tag, bis morgen!