Leichtathletik in Neumünster : „Eine super Strecke“: Kleines, aber feines Feld vom Nikolauslauf sehr angetan

Die 48. Auflage des vom Ersten Kanu-Klub angebotenen Klassikers am Einfelder See zieht etwas mehr als 80 Aktive an.

Neumünster | Schmuddelwetter war mutmaßlich der Hauptgrund dafür, dass beim 48. Nikolauslauf rund um den Einfelder See mit 83 in den Ergebnislisten erfassten Teilnehmern etwa 100 Aktive weniger gezählt wurden als noch ein Jahr zuvor. Ferner hatte der Erste Kanu-Klub als Veranstalter das Zeitfenster des Events auf acht Stunden verkürzt, nachdem 2020 noch binnen 29 S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.