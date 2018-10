Neumünster : Eine Silberhochzeit für den guten Zweck

Katrin und Stephan von der Mehden überreichten einen Scheck im Wert von 2740 Euro an die Kindertafel.

von Jens Bluhm

08. Oktober 2018, 11:40 Uhr

Nein, bitte nicht wieder ein Meer von Blumensträußen, in dem der einzelne Strauß, so nett er auch gemeint sein mag, dann zwangsläufig untergeht! Katrin und Stephan von der Mehden wollten lieber „etwas Sinnvolles“ tun, und baten ihre rund 80 Gäste daher bereits in der Einladung zu ihrer Silberhochzeit um einen kleinen Umschlag zugunsten der Neumünsteraner Kindertafel.

Die Gäste hielten das offenbar für eine gute Idee und öffneten die Brieftasche: Jetzt überreichte das stolze Paar Tafel-Chefin Christina Arpe einen Scheck über 2740 Euro.

Wie die „Silberspende“ verwendet werden soll, steht noch nicht fest, Bedarf an Unterstützung gibt es in der Kindertafel aber laufend, wie Arpe dem Sponsoren-Paar erläuterte: In der Kindertafel an der Kieler Straße werden täglich etwa 15 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren aus weniger betuchten Familien betreut: Ob es um den Mittagstisch, Nachhilfe, Unterstützung bei der Schulausstattung oder auch mal den Kindergeburtstag für Jungen oder Mädchen geht, deren Eltern sich kein Geschenk oder gar eine Party für ihren Nachwuchs leisten können, seit über zehn Jahren versuchen die ehrenamtlichen Helfer der Kindertafel auszuhelfen, wo es drückt. „Wir sind überzeugt, dass hier Hilfe geleistet wird, die Unterstützung verdient“, bedankte sich das Paar.