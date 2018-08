Neumünster-Einfeld : Eine Orgel feiert Geburtstag

Eine Orgel feiert Geburtstag – mit einem Konzert.

26. August 2018, 17:23 Uhr

Der 23. Geburtstag der Orgel in der Einfelder Christuskirche an der Dorfstraße 9 wird am Sonntag, 2. September, um 17 Uhr mit einem Orgelkonzert gefeiert. An der Jemlich-Orgel spielt Ulf Lauenroth, der als Kirchenmusiker an der Magdalenenkirche Bad Bramstedt arbeitet. Zu hören sind Werke des Geburtstagkindes Francois Couperin (300 Jahre) und Werke des Hochleistungskomponisten Johann Sebanstian Bach. Auch Musik von Edvard Grieg als Vertreter der skandinavischen Romantik, der seine berühmten Orchesterwerke eigenhändig für Orgel umgearbeitet hat, wird erklingen.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.