Schneewette in Neumünster : Eine Leserin tippte auf gar keinen Schnee

Avatar_shz von Christian Lipovsek

19. November 2019, 08:13 Uhr

Weiße Weihnachten? Diesen Traum scheinen die Neumünsteraner ausgeträumt zu haben. Gerade einmal 27 oder 3,35 Prozent der insgesamt 807 Teilnehmer an der Schneewette in diesem Jahr glauben, dass am 24., 25. oder 26. Dezember erstmals in dieser Wintersaison weiße Flocken vom Himmel fallen und eine geschlossene Schneehaube auf dem Kopf der Gänseliesel hinterlassen. Sollte das aber tatsächlich passieren, haben diese 27 eine gute Chance, einen der vielen von Sponsoren bereitgestellten Preise zu gewinnen.

Für zehn Teilnehmer geht dieser Wunsch diesmal nicht in Erfüllung. Sie haben den heutigen Tag oder ein Datum gewählt, das bereits vorbei ist. Mindestens weitere 13 Teilnehmer müssen ebenfalls auf Gewinne verzichten. Sie haben entweder mehrfach Tipps abgegeben und damit gegen die Mitmach-Regeln verstoßen, keinen Tipp aufgeschrieben oder aber die Kontaktdaten vergessen. Und auch die eine Teilnehmerin, die sich für den 31. November entschied, ist leider raus. Alle anderen allerdings dürfen noch hoffen.

Über die Hälfte der Teilnehmer (484) tippt darauf, dass Frau Holle ihre Schleusen erstmals im Dezember öffnet. Ganze 72,74 Prozent meinen, es schneit auf jeden Fall bis Jahresende. Beliebtester Tag ist übrigens der 3. Advent (15. Dezember) mit 39 Nennungen, gefolgt vom Nikolaustag (6. Dezember) mit 33 und dem 12. Dezember mit 29 Nennungen. Auf den Januar setzen noch 206 Mitspieler, hier ist der Heilige-Drei-Königs-Tag (6. Januar) mit 20 Nennungen vorne. Für einen Teilnehmer wird es erst am 13. März das erste Mal weiß in Neumünster. Und eine weitere Teilnehmerin tippt darauf, dass es gar keinen Schnee in diesem Winter gibt.

Nun heißt es abwarten und vielleicht einen Tee trinken. Der Courier drückt die Daumen und hat die Gänseliesel immer fest im Blick.

Rückblick: An diesen Tagen schneite es in Neumünster erstmals:

> 17. Januar 2019

> 9. Dezember 2017

> 8. November 2016

> 22. November 2015

> 28. Dezember 2014

> 6. Dezember 2013

> 3. Dezember 2012

> 5. Dezember 2011

> 25. November 2010

> 18. Dezember 2009

> 4. Dezember 2008