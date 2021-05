Hein Tüt sagt Guten Morgen : Eine Bauernregel lässt hoffen

So kann Hein Tüt dem kalten, regnerischem Wetter doch noch etwas abgewinnen.

06. Mai 2021, 07:13 Uhr

Bei dem Wetter mag man ja keinen Hund vor die Tür jagen! Hein hatte gestern einen wirklich unglücklichen Moment erwischt, als er ein Stück des Weges zu Fuß zurücklegen musste. Der Wind pfiff von allen Seiten, und der Regen peitschte ihm gegen die Beine. In nur wenigen Minuten waren die Hosenbeine durchnässt. Dann fuhr noch ein Wagen an ihm vorbei, genau an der Stelle, an der sich am Straßenrand ordentlich Wasser gesammelt hatte! Platsch! Da gab es noch eine Extra-Dusche von der Seite. Na toll. So nass sollte Hein sich gleich wieder an den Schreibtisch setzen. Tüt grummelte ein wenig vor sich hin, und als er wieder warm und ein bisschen trockener am Computer saß, fiel ihm eine Bauernregeln ein. Sollte die sich bewahrheiten, ist Tüt wirklich gerne bereit die Unannehmlichkeiten des heftigen Regens in Kauf zu nehmen, denn sie Bauernregel lautet: Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass.

