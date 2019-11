Rickling/ Wahlstedt : Einbruchserie im Kreis Segeberg: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag, 21.November, und Sonntag, 24. November, kam es zu mehreren Einbrüchen oder Einbruchsversuchen.

von Gunda Meyer

25. November 2019, 17:23 Uhr

Rickling | Unter anderem wurde in ein Einfamilienhaus in der Holsteinstraße in Wahlstedt eingebrochen im Zeitraum vom 21. November, 20 Uhr, bis 22. November, bis 9 Uhr. Dort wurden ein Laptop und zwei Fernseher entwendet.

Einbruchsversuch in Rickling

In Rickling kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Fehrenböteler Dorfstraße am Sonntag zwischen 6 und 13 Uhr. Die Wohnungstür hielt aber den Hebelversuchen stand.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 04101/ 2020.





