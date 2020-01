Trappenkamp : Einbruch in Tabakgeschäft: Polizei sucht Komplizen

Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei festnehmen. Es werden Zeugen gesucht.

Avatar_shz von Susanne Otto

15. Januar 2020, 13:34 Uhr

Trappenkamp | Gegen 3 Uhr am Mittwoch bemerkten Anwohner verdächtige Geräusche im Bereich des Trappenkamper Tabakwarengeschäftes in einer Ladenzeile in der Gablonzer Straße und alarmierten daraufhin die Polizei.

22-Jähriger wurde festgenommen

Vor Ort konnten die Beamten einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der beim Eintreffen der Streifenwagen zunächst zu Fuß flüchtete, kurz darauf aber von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden konnte.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Fensterscheiben zerstört

Am Ladengeschäft wurden die Schaufensterscheiben zerstört, zum Stehlgut können noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Zeugen gesucht

Die Kripo Bad Segeberg ermittelt und bittet Zeugen, die zur besagten Zeit im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 04551/8840 zu melden.

