Polizei sucht dreiste Täter : Einbruch in Sportgeschäft in Neumünster

Die Täter warfen mit einem Gullydeckel eine Scheibe vom Sporthaus Redler in der Gartenstadt ein.

von Dörte Moritzen

15. April 2019, 09:57 Uhr

Neumünster | Mit brachialer Gewalt zertrümmerten am Montag in den frühen Morgenstunden dreiste Diebe die Schaufensterscheibe des Sporthauses Redler an der Otto-Hahn-Straße 2 in Neumünster, um an die Ware zu gelangen. Gegen 4.30 Uhr warfen sie einen Abwasserdeckel in das Geschäft. Offenbar war das Loch jedoch zu klein, so dass die Täter nicht in den Laden gelangten.

Es werden Zeugen gesucht

Nach Auskunft von Chefin Silke Gartzke-Danker griffen sie aber durch das Loch und erbeuteten unter anderem Rucksäcke aus der Auslage. Die Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Weil die Alarmanlage auslöste, waren Polizei und ein Wachdienst schnell vor Ort. Die Täter hatten aber bereits die Flucht ergriffen. Jetzt suchen die Ermittler unter Tel. 04321/9450 Zeugen.

