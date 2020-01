Schmalstede : Einbruch ein ein Einfamilienhaus

Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Susanne Otto

16. Januar 2020, 17:09 Uhr

Schmalstede | Unbekannte brachen am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Röschkampsweg in Schmalstede ein. Sie durchsuchten die Wohnräume. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Neumünster hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel. 04321 / 9450. Wer hat zur tatrelevanten Zeit fremde Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

