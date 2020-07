Langwedel : Einbrecher stehlen 150 Kilogramm schweren Tresor

Die Polizei sucht nach Einbruch in abgelegenen Bauernhof Zeugen.

15. Juli 2020, 12:53 Uhr

Langwedel | In der Nacht von Dienstag, 14. Juli, auf Mittwoch, 15. Juli, kam es zu einem Einbruch in einen abgelegenen Bauernhof in der Straße Ziegelei in Langwedel.

Täter hebelten Fenster auf

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Haus ein. Aus dem Haus wurde ein kompletter Tresor (140x40x30 Zentimeter) entwendet. Um zum Tatort zu gelangen sowie zum Abtransport des rund 150 Kilogramm schweren Tresors dürfte ein Pkw genutzt worden sein.

Tresor geöffnet und auf Feldweg entsorgt

Der gestohlene Tresor wurde inzwischen in einem Feldweg in Tatortnähe wieder aufgefunden. Er wurde vermutlich in diesem Feldweg mit brachialer Gewalt geöffnet. Es fehlt ein kleinerer vierstelliger Geldbetrag.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die in der zurückliegenden Nacht zwischen 23.30 und 5 Uhr verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter Tel. 04331-208450.

