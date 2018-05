Dubiose Anrufe in Neumünster : Einbrecher mit neuer Masche?

Eine Unbekannte ruft unter dem Namen einer Physiotherapie-Praxis meist ältere Neumünsteraner an und lockt mit falschem Angebot.

von Dörte Moritzen

03. Mai 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Ist es ein neuer Trick von gemeinen Gaunern? Merkwürdige Anrufe bereiten dem Geschäftsführer der Physiotherapie-Praxis Reha Neumünster, Johannes Gönnenwein, zurzeit Sorgen. Seit einigen Tagen erreichen ihn immer wieder Beschwerden von meist älteren Neumünsteranern, die sich über Anrufe beklagen, die im Namen seiner Praxis getätigt werden. Mit seinem Unternehmen haben die Telefonate jedoch nichts zu tun, betont Gönnenwein, der bereits acht verärgerte Rückmeldungen entgegen nehmen musste. Doch was sollen sie bezwecken?

Das Muster scheint nach Aussage der Betroffenen immer ähnlich zu sein: Eine Frau mit ausländischem Akzent lädt im Namen der Physiotherapie-Praxis zu einem kostenlosen Probetraining ein und betont, dass auch der Partner des Angerufenen gern teilnehmen könnte. Zu Terminabsprachen kam es in den Gesprächen nicht, weil die Angerufenen, von denen Gönnenwein weiß, immer dankend ablehnten.

Doch er fürchtet, dass es noch deutlich mehr Anrufe dieser Art gegeben haben könnte – möglicherweise auch mit konkreten Details. „Vielleicht will da jemand die Leute aus dem Haus locken, um dort dann einzubrechen“, vermutet er. Und auch die Polizei, bei der der Geschäftsführer die Sache anzeigte, kann das nicht ausschließen. Von Einbrüchen nach solchen Lockanrufen ist bisher laut Polizeisprecher Rainer Wetzel aber nichts bekannt. Dennoch bleibt die Sache dubios.

Die Gespräche wurden immer von einer Handynummer aus getätigt, erklärt Johannes Gönnenwein. Ein Angerufener notierte sich die Nummer. Doch immer, wenn der Geschäftsführer dort zurückrufen wollte, sprang nur eine namenlose Mailbox an.

„Wir wissen nicht, was genau dahinter steckt“, sagt Polizeisprecher Rainer Wetzel und nimmt die seltsamen Telefonate zum Anlass, um noch einmal eindringlich vor den gängigen Tricks von Einbrechern und Betrügern zu warnen. Er rät bei ungewöhnlichen Anrufen stets zur Vorsicht. „Spätestens wenn persönliche Dinge und Vermögensverhältnisse erfragt werden, sollten Alarmglocken schrillen.

Dazu sollten niemals am Telefon Angaben gemacht werden“, so Wetzel. Es sei sinnvoll, sich bei einem unguten Gefühl mit Verwandten oder der Polizei auszutauschen, rät er.

Auch offiziell wirkende Telefonnummern sind im Computer-Zeitalter kein Garant für Seriosität, weiß der Polizeisprecher. Mit technischen Mitteln können Straftäter Telefonnummern so manipulieren, dass der Eindruck entsteht, Polizei, Behörden oder Geschäftspartner würden anrufen. Das gilt auch für die Notrufnummer 110 oder 112.

>Die gängigsten Tricks von Betrügern sind laut Polizei derzeit:

Der Enkeltrick

Die Täter geben sich als nahe Verwandte aus und berichten von akuter Geldnot. Sie versuchen, einen Summe und einen Übergabeort zu vereinbaren. Als Abholer wird ein angeblich guter Freund etc. des „Verwandten“ angekündigt.

Der falsche Polizist

Der Anrufer gibt sich als Polizist aus und berichtet zum Beispiel von einer Liste, die bei Straftätern gefunden wurde und auch die Adresse des Opfers beinhalten würde. Er lässt sich Angaben zu den Vermögensverhältnissen machen und beteuert, dass das Ersparte aufgrund der Vorgeschichte bei der Bank nicht sicher sei. Der Täter lässt die Betroffenen Geld abheben und an einen angeblichen Polizisten übergeben.

Der Handwerker-Trick

Verkleidet als Handwerker mit zum Teil gefälschten Ausweisen – zum Beispiel der Stadtwerke – versuchen Täter, in die Wohnungen von meist älteren Leuten zu gelangen. Dort lenken sie die Opfer ab und stehlen Wertsachen und Bargeld.

Der Bauarbeiter-Trick

Dreiste Betrüger nutzten in der Vergangenheit in Neumünster auch Baustellen als Ausrede, um sich das Vertrauen älterer Anwohner zu erschleichen. Zum Beispiel klingelte einst ein Mann in Arbeitskleidung in Einfeld und berichtete, dass ein Bagger ein Wasserrohr beschädigt habe, jetzt müsse der Wasserdruck im Haus geprüft werden. Er ließ sich im Keller die Wasseruhr zeigen und hatte zuvor offenbar einen Komplizen hereingelassen. Der stahl in aller Ruhe Schmuck. Gleichzeitig wollte der falsche Bauarbeiter noch eine höhere Summe für die Reparatur abkassieren.

Die falsche Notlage

Die Täter – oft Frauen – erlangen Einlass in Wohnungen, indem sie vorgeben, die Toilette benutzen zu wollen, um eine Nachricht für Nachbarn bitten oder um ein Glas Wasser. Die Opfer werden dadurch abgelenkt und bestohlen.