von Gabriele Vaquette

19. September 2019, 15:10 Uhr

Die Tage werden wieder kürzer, und längere Nächte locken Einbrecher an. Heins Nachbarin, die seit dem Auszug ihres Jüngsten wieder allein im Haus lebt, fuhr daher ein gehöriger Schreck in die Glieder, als sie es jetzt mitten in Nacht in der Wand rascheln hörte. Sie sei sofort hoch und habe überall nachgeschaut, aber nichts gefunden, erzählte sie Hein. Erst tags darauf habe ihre kleine Nichte das Rätsel gelöst. Als das Mädchen an der Glastür des Kaminofens herumgespielt habe, sei plötzlich eine Maus aus der Brennkammer gesprungen – und flugs durch die Verandatür im Garten verschwunden. Zum Glück! Der Feuertod wäre doch zu hart gewesen für den kleinen Einbrecher!

Guten Tag, bis morgen!