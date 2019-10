von Susanne Otto

21. Oktober 2019, 12:26 Uhr

Bornhöved | Die nächste Sitzung des Schulverbandes Sventana Bornhöved findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Aula der Sventana-Schule, Jahnweg 6, statt. Es geht an diesem Abend um die Erneuerung der Lüftungsanlage für die Sporthalle und außerdem um einen Zaun am

Schulwald an der Bundesstraße 430.