Kindertafel : Ein Stück Geborgenheit für Kinder

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | Jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen, andere Kinder treffen, spielen und in Ruhe die Hausaufgaben erledigen – das bietet die Kindertafel an der Kieler Straße 57 ihren kleinen Gästen als zuverlässige Anlaufstelle nach der Schule. „Viele Kinder kennen es nicht, gemeinsam am Mittagstisch zu sitzen. Eine warme Mahlzeit ist auch nicht selbstverständlich. Manche kommen ohne Pausenbrot in die Schule“, sagt Tafelchefin Christina Arpe. Inzwischen ist die Einrichtung für die Kinder fast wie ein zweites Zuhause; am Sonnabend, 9. September, wird das zehnjährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

„Wir sehen uns als Freund der Kinder, sie können mit ihren Sorgen und Nöten kommen. Unser Motto ist: Hier dürfen Kinder Kind sein. Sie entscheiden, was sie machen. Viele erledigen ihre Hausaufgaben, weil sie hier die nötige Ruhe haben. Aber wir haben keinen Erziehungsauftrag und nehmen das den Eltern auch nicht ab“, sagt Christina Arpe. Doch die Kindertafel bietet mehr: Wenn die Kinder kommen, erzählen sie aufgeregt vom Tag. Oder etwas liegt ihnen quer; dann werden sie getröstet und in den Arm genommen – und haben so seelischen Halt und finden Geborgenheit.

Dabei war die Kindertafel zunächst nur als Übergangslösung während der Lebensmittelausgabe für die Eltern gedacht. Die „große“ Tafel wurde 1999 gegründet, der Bedarf wuchs. Wenn die Eltern anstanden, spielten die Kinder auf dem Bürgersteig an der stark befahrenen Kieler Straße. „Auch in der Tafel war kaum ein Gespräch möglich, wenn die Kinder dabei waren. Es war sehr laut und stressig“, erinnert sich Christina Arpe.

Sie hatte die Idee, eine Kindertafel einzurichten: „Damals gab es in ganz Deutschland nur eine bei München.“ Im Vorstand stieß sie damals auf Skepsis, sie musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Durch den Kontakt mit der Spieliothek kamen die Räume an der Kieler Straße 57 in Sicht – doch dort war alles aus den 60er-Jahren. In dieser Situation tauchte Alfred Pohland als unermüdlicher Mitstreiter auf. Er wollte in seinem Ruhestand etwas Sinnvolles tun. „Alfred war Feuer und Flamme, da kam der Richtige“, so Christina Arpe. Nach dem ersten Courier-Artikel kamen die ersten Spenden, dann ging es weiter. Serviceclubs, Handwerker und weitere Firmen engagierten sich, stifteten neue Fenster und Türen, malten die Fassade neu, gaben Rabatt auf Möbel, ließen ihre Azubis die Wände fliesen. Ebenso engagierten sich viele ehrenamtlich, allen voran Horst Schrinner, der Organisator der Turmkonzerte. Alfred Pohland sei dann leider 2013 viel zu früh verstorben.

Zurzeit sind 16 Kinder angemeldet, ausschließlich von Tafelgästen. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass auch in der Ferienzeit etwas angeboten werden sollte: „Kinder grenzen andere Kinder schnell aus, wenn sie in der Schule nach den Ferien nichts Spannendes über den Sommer erzählen können“, sagt Christina Arpe. Viele Spenden machen es möglich: 2017 ging es beispielsweise zu Hagenbeck, ins Heuhotel, in den Erlebnispark Trappenkamp oder zum Reiterhof Leineweber ins Dosenmoor. Christina Arpe: „Das waren alles tolle Erlebnisse für die Kinder. So etwas können sich die Eltern für ihre Kinder normalerweise überhaupt nicht leisten.“

Am Sonnabend, 9. September, findet der Tag der offenen Tür an der Kieler Straße 57 von 11 bis 17 Uhr statt. Ab 19 Uhr startet die After-Show-Party mit Livemusik von „For Emotion“.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 03.Sep.2017 | 08:00 Uhr