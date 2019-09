875 Jahre Einfeld : Ein Stadtteil in Neumünster feiert in die Nacht

Am 27. September wird die Dorfstraße zur Partymeile – mit Musik und jede Menge Aktionen.

16. September 2019, 12:47 Uhr

Die Einfelder sind im 875. Jahr auch weiterhin in Feierlaune. „Einfeld bei Nacht“ heißt es am Freitag, 27. September. Unter diesem Motto wird die Dorfstraße zu einer abendlichen Partymeile.

„Das Stadtteiljubiläum kann man nicht nur bei strahlendem Sonnenschein feiern, sondern auch im Herbst, wenn es langsam dunkel wird“, sagt Susanne Grund, stellvertretende Vorsitzende des Stadtteilbeirates. Bei ihr laufen die Planungen für das Event zusammen. „Für diesen Abend ziehen wir wiederum gemeinsam an einem Strang und hoffen auf viele Besucher“, sagt sie.

Die Besucher können ab 18.30 Uhr die Dorfstraße entlangbummeln und werden dabei auf sehr unterschiedliche Angebote stoßen. So gibt es an der Christuskirche Chormusik mit „Chora“ zu hören, während im Jugendfreizeitheim die junge Rockband „Minirock“ ein Konzert gibt. Dazwischen lädt der Förderverein der Stadtteilbücherei zu spannenden, heiteren und auch besinnlichen Lesungen bei Appetithäppchen, Saft und Wein ein. Gelegenheit zum geselligen Beisammensein gibt es außerdem bei Feuerwehr, Polizei und Arbeiterwohlfahrt. Und der TS Einfeld ist ebenfalls dabei. „Nach der bisher schon großartigen Unterstützung – nicht nur aus dem Stadtteil – wird der Vorstand auch mögliche Fragen beantworten über die Zukunft des Vereinsheims“, so Stadtteilvorsteher Sven Radestock.

Nach dem Bummel durch die Dorfstraße sind alle Besucher schließlich eingeladen, sich in der Dorfbucht zu treffen. Auf der Grünfläche Uferstraße / Seekamp wird die „Marching Band Magic Musik von Stör und Schwale“ spielen. Dazu wollen die Reservistenkameradschaft und die Waldorfschule dem Abend einen würdigen Abschluss geben.