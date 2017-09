Jugendverband : Ein Sommerfest zum Ferienabschluss

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Zum Abschluss der Sommerferien wurde beim Jugendverband (JVN) am Sonnabend noch einmal gefeiert. Mehr als 4000 Jugendliche nahmen in den sechs Wochen an den 291 Angeboten teil. 59 Anbieter beteiligten sich am Ferienspaß. Nun kamen noch einmal mehrere Dutzend junge Besucher mit ihren Eltern zum JVN an die Boostedter Straße, um die Erlebnisse Revue passieren zu lassen und einen bunten Nachmittag zu erleben.

Im Programm konnten die Kleinen und Großen Bügelperlen-Bilder und Jonglierbälle herstellen, Boule spielen, Lesezeichen basteln oder draußen Basketball spielen und chillen. Bei Kaffee, Saft und Kuchen wurden Fotos und Videos aus den einzelnen Veranstaltungen gezeigt. Zudem trat Liederlukas mit einem kleinen Musical auf. Und eine Tanzgruppe präsentierte die Ergebnisse aus ihrem Kursus.

Höhepunkt war die Preisverleihung des ersten Fotowettbewerbs unter dem Motto „So macht Neumünster Ferien“. Die beiden Kinder-Jurorinnen Sophia Isabel (10) und Laura Sophie (11) wählten aus allen Einsendungen die besten drei heraus und begründeten ihre Entscheidung schon recht professionell. Es gewannen Hanna (12) und Nils Kalle Radestock (15) aus Einfeld mit einem Foto vom Standup-Paddling vor Leon Stührenberg (14) aus Wittorf mit einem Bild vom Kajakfahren. Der dritte Platz ging an Emily Festling (13) aus Bönebüttel, die ein Foto von einem Ausflug in den Freizeitpark einreichte. Ihre Mutter Catrin Schöner nahm den Preis – Naschereien in einem Glas – entgegen. „Ich bin mit dem Fest sehr zufrieden, wenngleich man auch merkt, dass nach sechs Wochen vollem Programm nun die Luft ein bisschen raus ist“, sagte der Vorsitzende des Jugendverbandes, Dietrich Mohr.



von Christian Lipovsek

erstellt am 04.Sep.2017 | 08:30 Uhr