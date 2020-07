Grossenaspe : Ein Senioren-Sommerfest mit Rock ’n’ Roll

In der Seniorenresidenz wurde wegen Corona ohne Angehörige, aber mit viel dynamischer Musik gefeiert.

von Susanne Otto

14. Juli 2020, 18:14 Uhr

Ein Sommerfest unter neuen Vorzeichen gab es in der Seniorenresidenz Großenaspe. Wegen der Corona-Pandemie konnte nur im kleinen Kreis mit den Bewohnern gefeiert werden, die Angehörigen durften nicht dabei sein. Das ganze Personal der Seniorenresidenz war an diesem Nachmittag für die Bewohner da, um den Senioren trotz der Einschränkungen einen vergnüglichen Nachmittag zu bereiten. Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der Gruppe ,„Behind the Eightball“ (Foto). Die Rock-’n’-Roller heizten den Senioren ein. Es wurde nicht nur mitgewippt, sondern auch getanzt.