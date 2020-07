Serie „Verborgene Schätze“ : Ein politischer Wandteppich

Das Werk der Bildweberin Ursula Jaeger aus Bremen hing früher in der alten Stadtbücherei.

von Dörte Moritzen

29. Juli 2020, 16:57 Uhr

Sie schlummern im Verborgenen: Um die besondere Geschichte Neumünsters und die damit eng verknüpfte Historie der Textilproduktion zu bewahren und zu dokumentieren, sammelt das Museum Tuch+Technik hinter den Kulissen in seinen Magazinen manch interessanten Schatz. In einer Serie holt der Courier gemeinsam mit den Experten des Museums ausgewählte Exponate ans Tageslicht. Heute: Der Wandteppich zum Thema „Krieg und Frieden“ von Ursula Jaeger.

Er spiegelt seine Zeit deutlich wider. Als der Förderverein Textil- und Industriemuseum Neumünster (heute: Förderverein Museum Tuch + Technik) im Jahr 1984 den gewebten Wandteppich mit dem etwas sperrigen Titel „Kein Heil ist im Krieg, nach Frieden verlangen wir alle“ von der Künstlerin Ursula Jaeger kaufte, waren in den Jahren zuvor in ganz Deutschland zahlreiche Menschen zu großen Friedensdemonstrationen auf die Straßen gegangen. Auslöser der neuerlichen Formierung der Friedensbewegung zu Zeiten des Kalten Krieges war der Nato-Doppelbeschluss von 1979. Das Werk mit dem Titel nach einem Zitat des römischen Dichters Vergil kostete den Verein damals 5200 Mark. Darauf zu sehen sind dunkle, bedrohliche Kampfflugzeuge, die eine brennende Stadt überfliegen. Unterbrochen wird das Szenario immer wieder durch weiße Tauben vor einem freundlich blauen Himmel.

Die Bremer Künstlerin, die zur Gruppe „Freie Textilgestalter Nord“ gehörte, hatte den 1 Meter langen und 2,55 Meter breiten Wandteppich damals in einer Gobelin-Ausstellung im Textilmuseum ausgestellt.

Dieses Exponat faszinierte die Neumünsteraner damals sowohl als beispielhaftes Kunstwerk der Zeitgeschichte als auch als handwerklich besonderes Stück. Es zählt zu den sogenannten Gobelins, ist also ein Wandteppich, in den kunstvoll bunte Bilder gewirkt sind. Dabei wurden im Grunde zwei Bilder in senkrechten Streifen abwechselnd eingearbeitet.

Kurz nach der Ausstellung in Neumünster erhielt Ursula Jaeger über Jahre Lehraufträge an den Universitäten Oldenburg und Bremen und stellte ihre Werke immer wieder in großen Ausstellungen zum Thema Bildweberei im In- und Ausland aus.

Den Wandteppich mit der Thematik aus der Friedensbewegung, der heute im Magazin in Wasbek schlummert, dürfte vielen Neumünsteraner noch geläufig sein. Er hing nach dem Kauf eine Zeit lang in der alten Stadtbücherei an der Ecke Kieler Straße/ Kuhberg.

>Die in dieser Serie vorgestellten Exponate werden vom 10. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021 in einer Ausstellung im Museum Tuch + Technik zu sehen sein.