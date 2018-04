Ein neues Kleid zu Pfingsten

von Susanne Otto

25. April 2018, 16:54 Uhr

Es ist mal wieder so weit, der Winter ist überstanden, und die wunderschöne Jahreszeit Frühling steht vor der Tür. Die Natur ist erwacht, die Bäume zeigen ihr erstes Grün, die Blüten der Zierkirschen, Forsythien und Zierpflaumen stehen in den Startlöchern.

In ein paar Wochen haben wir Pfingsten, und aus Traditionsgründen überlegen wir, wie die Pfingsttage gestaltet werden sollen. Wir werden morgens in die Kirche gehen, und auf jeden Fall nachmittags in den Segeberger Forst fahren, um dort einen großen Spaziergang zu machen, die herrliche Waldluft und das Vogelgezwitscher zu genießen.

Ich erinnere mich an meine Kindheit vor etwa 70 Jahren. Es fing damit an, dass ich zu Pfingsten auch ein neues Kleid haben sollte, und dieses Kleid wurde von einer Schneiderin genäht. Dazu musste ich zweimal zur Anprobe, es sollte ja auch passen. Das Kleid war auch ganz chic, weiß mit bunten Blüten, einem großen Kragen, Puffärmeln und hinten mit einer Bindeschleife. Dazu bekam ich weiße Kniestrümpfe, und am Pfingsttag wurde auch noch eine Schleife aus dem gleichen Kleiderstoff ins Haar gebunden. Bei gutem Wetter und mit dem neuen Kleid ging es dann auf Pfingsttour nach Latendorf. Mit dabei war auch ein befreundetes Ehepaar mit zwei Kindern in meinem Alter. Wir fuhren mit der Eisenbahn nach Kleinkummerfeld, danach ging es zu Fuß weiter durch den Wald nach Latendorf. Bepackt mit Wolldecken, Kartoffelsalat, Würstchen, Tee und Saft, suchten wir uns einen schönen Platz, wo es dann ein Picknick gab. Wir Kinder spielten mit einen mitgebrachten Ball, sammelten Zapfen und Bucheckern, und ich war immer darauf bedacht, dass mein neues Kleid nicht schmutzig wurde. Auf dem Rückweg gab es dann noch für uns Kinder eine Brause am Kleinkummerfelder Bahnhof, und dann ging es mit dem Zug nach Neumünster zurück. So eine Bahnfahrt fand ich schon sehr abenteuerlich.

Jetzt aber freue ich mich auf unsere kommenden Pfingsttage und hoffentlich auf einen wunderschönen Sommer.