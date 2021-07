Badminton-Ass aus Neumünster : Ein neues Abenteuer für Europameister Matthias Kicklitz

Der Wittorfer Erstligaspieler siedelt an den Bundeskaderstützpunkt in Mülheim an der Ruhr über.

von Arne Schmuck

26. Juli 2021, 16:19 Uhr

Es ist der nächste Schritt auf der Karriereleiter: Matthias Kicklitz vom Badminton-Erstligisten Blau-Weiß Wittorf siedelt in Kürze von Hamburg an den Bundeskaderstützpunkt in Mülheim an der Ruhr über. Der amtierende U 19-Europameister im Mixed (mit Thuc Phuong Nguyen vom Horner TV) wird sich dort voll auf seinen Sport konzentrieren und „ganz nebenbei“ ein Sportmanagement-Fernstudium aufnehmen. Grundlage dafür ist sein Abitur, das er in diesem Jahr an der Hamburger Stadtschule Alter Teichweg gebaut hat.

Zudem hat der 19-Jährige die deutschen Meisterschaften vom 26. bis zum 29. August in Bielefeld im Visier. „Mein Ziel dort ist eine Medaille sowohl im Einzel als auch im Mixed“, sagt Kicklitz voller Selbstbewusstsein. Im zurückliegenden Dänemark-Urlaub hat er Kräfte gewiss auch dafür getankt.

Großes Lob fürs Team

Kicklitz braucht sein Licht tatsächlich nicht unter den Scheffel zu stellen. Zum einen gilt er als eine der aktuell größten Nachwuchshoffnungen im Deutschen Badminton-Verband (DBV), zum anderen hat er in den – coronabedingt nur wenigen – Matches, die er im Wittorfer Dress bestreiten konnte, eindrucksvoll dokumentiert, was in in ihm steckt. „Mir gefällt das Team sehr gut, die Stimmung und der Spirit sind super. Der Zusammenhalt ist groß, auch sind wir keine Ansammlung von Individualisten. In Wittorf macht niemand sein eigenes Ding“, hebt der Noch-Hamburger den Mannschaftsgeist seiner Blau-Weißen hervor.

Reduzierte Gruppe

Kicklitz blickt auf durchaus schwierige Zeiten zurück. „Auf Grund meines Abiturs war das Training nicht so leicht. Zudem hatte ich nur zwei Turniere im Mai, die nicht so gut liefen, da ich auch durch die Schule etwas müde im Kopf war. Insgesamt hatte ich aber das große Glück, dass ich als Bundeskaderathlet des DBV am Olympiastützpunkt von Hamburg und Schleswig-Holstein weiterhin gut trainieren konnte“, berichtet der Wittorfer, dessen Trainingsgruppe auf vier Personen plus Trainergespann reduziert wurde. „Das ist für mich einerseits ein Vorteil, da so ein viel detaillierteres Training möglich ist. Andererseits fehlt der Kontakt zu den Trainingspartnern schon sehr“, sagt er.

privat

Eigene Erfolge als Ansporn

Die Motivation sei in der Corona-Zeit nicht immer hoch zu halten gewesen, räumt der Teenager ein, „aber die Erfolge meiner Kontrahenten waren Motivation genug, auch hart zu arbeiten, um sie dann beim nächsten Mal zu schlagen. Ebenso helfen mir ehemalige Erfolge bei der Eigenmotivation“, verrät Kicklitz.

Mit Wittorf möchte er in der kommenden Saison ins Final Four um den deutschen Mannschaftsmeistertitel einziehen: „Mit unserem guten Team können wir das schaffen.“ Über den Tellerrand hinaus betrachtet leuchten Kicklitz’ Augen, wenn er sagt: „Langfristig heißt mein Ziel weiterhin, eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu gewinnen. Für alle meine Ziele werde ich wie bisher hart arbeiten.“

Beliebt bei Instagram

Seine Mixed-Partnerin Thuc Phuong Nguyen wird ebenfalls nach Mülheim/Ruhr wechseln und sich auf das Damen-Einzel konzentrieren. „Wir werden voraussichtlich in derselben Trainingsgruppe sein“, weiß Kicklitz, für den die sozialen Medien einen hohen Stellenwert haben. So freut er sich mittlerweile über knapp 6300 Fans, die ihm als Abonnenten bei Instagram folgen. „Social Media hat für mich auf jeden Fall an Bedeutung gewonnen. Es macht inzwischen viel für mich aus. So kann ich auch meinen Sponsoren etwas zurückgeben und sie dort präsentieren. Das ist wichtig“, betont das Badminton-Ass, dessen Bodenhaftung trotz aller Träume und Ziele unverkennbar ist.