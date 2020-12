Projekt Als Aufruf zur Solidarität : Ein neuer Song für Neumünster

Jennifer Hans und Ansgar Hüttenmüller singen im Lied „04321“ über ihre Heimatstadt.

von Gabriele Vaquette

06. Dezember 2020, 11:00 Uhr

Künstler gehen in Coronazeiten neue kreative Wege. Denn die Lage ist fatal: Konzerte sind seit Monaten nicht möglich. Eine ganze Branche – Musiker, Schauspieler, Tänzer und die dahinter stehende Veranstaltungsmaschinerie – kämpft um ihre Existenz. Jennifer Hans, Sängerin der Neumünsteraner Band Beat-Shock, und der Musiker und Komponist Ansgar Hüttenmüller haben angesichts der Krise die Ärmel hochgekrempelt und den Song „04321“ in Kooperation mit der Wittorfer Brauerei komponiert, der gestern als Nikolausgeschenk online gestellt wurde.

„Diese alte Arbeiter- und Bauernstadt... im Herzen vom Land der Horizonte“: Der Song ist eine Liebeserklärung an Neumünster. Im Duett besingen Jennifer Hans und Ansgar Hüttenmüller die „Reiterstadt“ am Ochsenweg, spielen an auf die Vergangenheit Neumünsters als Industriestadt – „und ist der Himmel auch grau, schiebe ich Dir hier die Wolken weg. Ich bin so gerne in Hamburg, München, Köln – und wegen Dir würde ich hier wieder herziehen, weil das Leben hier schmeckt“, singen sie, streuen Historisches wie das Hinselmann-Haus oder das „Schornsteinmeer“ ein. „Ich bin hier aufgewachsen, kenne durch meine Konzerttouren Städte in ganz Deutschland. Aber Neumünster ist meine Heimat, die Stadt hat viele Vorteile – sie liegt zentral, hat eine ICE-Anbindung, viel Grün, super saubere Luft und günstigen Wohnraum“, sagt der 54-Jährige, der auch als Udo-Lindenberg-Double bekannt ist. Auch Jennifer Hans hat Neumünster bewusst als „Basisstation“ gewählt.

„Ich will in keine Großstadt. Ich wollte schon immer zu den Menschen gehören, die Neumünster bunter machen“, sagt die 30-Jährige „Wir für Euch – Ihr für uns“ ist das Motto der musikalischen Hommage und gleichzeitig ein Aufruf zur Solidarität. „Es muss irgendwie weitergehen, wir halten zusammen und erschaffen Neues. Wir wollen mit diesem Song ein Zeichen setzen“, sagen Jennifer Hans und Ansgar Hüttenmüller.

Mitgewirkt hat auch Detlef Jakubi von der Band „Devils Breakfast“ (Gitarre); gemastert wurde der Song von der DJ-Ikone Alex Geibel – und es soll nicht nur bei dem Song bleiben. „Es gibt ein breites Netzwerk von Musikern in der Region, die alle von Corona betroffen sind.

Dieses Songprojekt soll sich fortsetzen, wir würden gerne Videos drehen, in denen sich Künstler und Unterstützer präsentieren können, und Sampler produzieren, das Ganze in den sozialen Medien und auf Plattformen verbreiten. Wir wünschen uns, dass Kultur und Wirtschaft an einem Strang ziehen, dass Firmen oder auch Privatpersonen die Künstlerszene unterstützen. Es wird viel geredet – aber tatsächlich muss auch etwas geschehen, es geht um Solidarität und die Wertschätzung der Künstler durch die Gesellschaft. Kultur ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und nicht umsonst zu haben, was vielen Leuten so nicht bewusst ist. Musik ist mein Leben – so wie für viele andere auch“, sagt Ansgar Hüttenmüller und verhehlt nicht, dass neun Monate Corona an den Nerven zerren.

Den Neumünster-Song kann man nun bei allen gängigen Download- und Streaming-Diensten herunterladen. Wer unterstützen oder mitwirken möchte, kann unter Tel. 0151 / 50004321 oder per Mail an dana.westphal@wittorfer-brauerei.de Kontakt aufnehmen.