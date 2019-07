Fünf Locations in Neumünster : Ein Marathon der guten Laune

Im Oktober wird die „Komische Nacht“ gefeiert. Der Courier verlost Karten.

04. Juli 2019, 13:42 Uhr

Der Comedy-Marathon geht in die nächste Runde. Am Donnerstag, 24. Oktober, startet in Neumünster die 2. „Komische Nacht“. Wie schon im vergangenen Jahr dürfen sich die Besucher auf Comedy und Kabarett in fünf verschiedenen Lokalitäten freuen. Jeder der fünf Künstler tritt an jedem Standort auf.

Mit dabei sind das Bistrorant im Tierpark, das Kiek In, das Restaurant & Café Pagoni, das Schwalebräu und der Südbahnhof. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass je nach Lokal ab zirka 18 Uhr. Auftreten werden in diesem Jahr C. Heiland, Gesa Dreckmann, Passun, Roberto Capitoni und Thomas Nicolai. Über sie teilt der Veranstalter mit:

Weil seine Kindheit eher unkonventionell verläuft, findet C. Heiland recht bald den Zugang zur Psychologie. Er studiert 26 Semester und schließt das Studium nicht ab. Die Tür schon. Er arbeitet zehn Jahre erfolgreich als Psychiater, bis herauskommt, dass er die meisten Pillen, die er verschreibt, selber nimmt.

Gesa Dreckmann kommt vom Dorf: Cola-Korn-Verköstigungen auf Scheunenfesten und der norddeutsche Charme der männlichen Dorfjugend prägten ihre Jugend. Mittlerweile wohnt Gesa in Hamburg. Man kann sie aus dem Dorf rausholen, aber nicht das Dorf aus ihr.

Passun ist authentisch, seine Comedy ist nah an seiner Person und stellt trotzdem eine überspitze Realität dar. Einfach und ehrlich von einem 35 jährigen Berliner, der sich nicht scheut, sich über sich selber, die Welt und das Leben lustig zu machen.

Roberto Capitoni begibt sich auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Auf höchst amüsante Weise entführt Roberto sein Publikum in seinen alltäglichen Wahnsinn und schlüpft in unterschiedliche Rollen.

Saukomisch, sexy, sächsisch – kurz: Thomas Nicolai. Wer den Entertainer live erlebt hat, weiß, warum man ihn auch den Mann der 1000 Stimmen nennt.

>Karten sind ab sofort für 20,60 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr pro Auftrag) im Courier-Kundencenter am Kuhberg 34 erhältlich.