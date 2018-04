Ein Leben für die Tischlerei

Erich Haase (67) will auch nach einem halben Jahrhundert in der Werkstatt von Ruhestand nichts wissen

von Jens Bluhm

03. April 2018, 13:18 Uhr

Wie viele Tische im Laufe der Jahre unter seinen Händen entstanden sind? – So ganz genau weiß das niemand, auch der Jubilar selbst nicht.

Aber ein paar tausend dürften es gewesen sein: Couchtische in Eiche rustikal, zum Hoch- oder Runterkurbeln, wie sie in den 70er-Jahren modern waren, eher schlicht-schick mit Glaseinsätzen wie in den 90-ern oder deftig praktikabel, auch zum Ausziehen, wie sie heute wieder zeitgemäße Wohnküchen schmücken – Erich Haase (67) kennt sie alle wie kaum ein anderer: Seit 50 Jahren steht er in der Tischlerei Stegert am Roschdohler Weg an der Werkbank und achtet darauf, dass sich das Holz sauber zusammenfügt.

Das seltene Jubiläum in der Holzwerkstatt war dem Chef, den Kollegen und ehemaligen Weggefährten gestern ein kleiner Empfang in dem Familienbetrieb wert. Zumal der Kollege in der Firma nicht nur wegen seines enormen Fachwissens geschätzt wird. „Er hat immer einen Scherz auf den Lippen, das ist einer, der das Unternehmen zusammenhält“, lobt eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung den Tischler, der die Firma hat aufwachsen sehen. Erich Haase war dabei, als die Tischlerei Stegert, 1952 in Tungendorf gegründet, 1984 an ihren heutigen Firmensitz am Roschdohler Weg umzog und den Schwerpunkt der Produktion auf hochwertige Couch- und Esstische verlegte. Eigentlich schon seit zwei Jahren im Ruhestand, will Erich Haase auch künftig weiterhin ab und an in der Werkstatt stehen, „wenn’s personell eng wird“. „Ich wollte nie mit einem harten Schnitt aufhören“, erklärt der Jubilar.

Chef Eckhart Stegert hat nichts dagegen: So ein erfahrener Kollege sei stets willkommen.