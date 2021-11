Fußball-Oberliga C-Jugend : Ein lachendes und ein weinendes Auge beim TuS Nortorf

Die Köchel-Elf baut ihre niederlagenlose Serie weiter aus, kassiert gegen den VfB Lübeck II aber spät den Ausgleich.

Nortorf | Mit einem 2:2 gegen den VfB Lübeck II und auf einem starken fünften Tabellenplatz verabschiedet sich C-Jugendfußball-Oberligist TuS Nortorf in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Kai Köchel, einziger Vertreter des Altkreises Neumünster in den höchsten Nachwuchs-Landesklassen, ist überdies seit sieben Partien ungeschlagen. „Auch in diesem Spiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.