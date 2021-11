Fußball-Landesliga Mitte : Ein knüppelharter Job für den SVT Neumünster

Die personell gebeutelten Tungendorfer müssen am Sonnabend beim übermächtigen Spitzenreiter FC Kilia antreten.

Neumünster | Ferrari gegen Käfer, Porsche gegen Trabbi, Maserati gegen Lada – oder auch Kilia Kiel gegen Tungendorf. In der Fußball-Landesliga Mitte hat der Tabellenelfte SVT (11 Spiele/9 Punkte/ 17:35 Tore) in seinem letzten Pflichtspiel dieses Jahres die mit Abstand schwierigste aller denkbaren Aufgaben zu bewältigen. Die Becker-Elf tritt am Sonnabend um 14 Uhr a...

