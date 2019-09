Druck auf die Landesregierung wächst : Ein Klick für die neue Hochschule Neumünster

Im Internet kann jetzt jeder seine Unterstützung auf einer neuen Homepage bekunden.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

02. September 2019, 15:52 Uhr

Iris Meyer braucht gerade einmal zwei Minuten: „Die Seite ist bewusst einfach gehalten, um unkompliziert seine Unterstützung bekunden zu können“, sagt die Chefin der Wirtschaftsagentur und klickt auf www.fhnms.de herum: Name eintragen, wenn gewünscht ein Firmenlogo kostenlos hochladen, abschicken, fertig. Auf der neuen Website kann unter dem Appell „Neumünster muss Hochschulstandort werden“ ab sofort jeder sein Votum für eine Hochschule in der Stadt abgeben – egal woher her kommt, egal ob Firma oder Unternehmen.

„Wir wollen damit den Druck auf die Landesregierung erhöhen“, sagt Iris Meyer, und die Mitglieder des Fördervereins Hochschule nicken. „Es sollten sich alle Neumünsteraner beteiligen, aber unser erstes Ziel lautet 1000 Unterstützer“, so Peter Kessler, Geschäftsführer von Mehrwerte. Dann werde der Verein an die Landesregierung herantreten und die Liste übergeben.

Die Firmen in der Stadt investierten viel in die Ausbildung von jungen Leuten, doch für das Studium müssten sie dann die Stadt verlassen, sagt Jan-Peter Wingert, Standortleiter Logistikzentrum Süd bei Voigt-Logistik. Und Carén Krebs von Ernst Krebs gibt zu bedenken: „In einer Hoschschulstadt herrscht ein anderes Flair. Neumünster würde eine ganz neue Szene bekommen.“

Alfred von Dollen, Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, wirbt für einen Pflegestudiengang: „Schleswig-Holstein ist da unterentwickelt“, sagt er. Henning Voigt vom gleichnamigen Logistikunternehmen hat seine Branche im Blick: „Logistik ist viel mehr als nur Transport.“

„Neumünster ist die einzige kreisfreie Stadt, die keine Uni hat“, konstatiert Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger. „Dabei haben wir hier die Infrastruktur und können sofort loslegen.“ Die ehemalige Hindenburg-Kaserne sei als Hochschulcampus ideal, betont Iris Meyer, die sich neben Pflege und Logistik noch weitere Fachbereiche vorstellen kann: „Wir fangen damit an, aber wir haben noch was in petto“, sagt sie, wird dann aber schmallippig: „Soweit sind wir noch nicht.“

Wann der Landesentwicklungsplan – wie gefordert – geändert wird und damit die Voraussetzungen für eine Uni geschaffen sind, weiß keiner. „Mit Glück in diesem Jahr“, sagt die Stadtpräsidentin. Doch eines ist sicher, wie Sven Lorenz, Vorstand vom Deutschen Roten Kreuz, unterstreicht: „Wir alle wollen das unbedingt. Das unterscheidet uns von anderen Standorten im Land.“