Kunstflecken : Ein Kilometer Kabel für zwölf Konzerte

Neumünster | Eine Mammutaufgabe hatten die fünf Männer von der Firma Jam-Studio aus Flensburg zu bewältigen. An nur einem Tag mussten sie in der Werkhalle die gesamte Technik für zwölf Kunstflecken-Veranstaltungen installieren.

Mit einem Lastwagen plus Anhänger sowie einem Sprinter war Tontechniker Markus Jörren (41) mit seinem Team aus zwei Fachkräften für Veranstaltungstechnik und zwei Auszubildenden am Morgen in Neumünster vorgefahren. Dann ging es ans Ausladen. Massenweise Metallverstrebungen, Kabel, Werkzeug, Leitern, Schrauben, Scheinwerfer oder große Stoffbahnen wurden mit vereinten Kräften in die Werkhalle geschleppt und um die acht mal vier Meter große Bühne drapiert. Dann ging es ans Aufbauen.

Nach einem genauen Plan begann das Team, eine große Traverse zusammenzuschrauben und Geräte zu verkabeln. „Insgesamt wird hier heute rund ein Kilometer Kabel für Ton und Licht verlegt“, sagt Markus Jörren. Die Traverse, an der die Bühnenbeleuchtung hängt, muss in gut vier Metern Höhe angebracht werden. Insgesamt sind weit über 40 Lampen zu montieren.

Jörren und sein Team haben schon mehrere technische Aufbauarbeiten für den Kunstflecken in den vergangenen Jahren hinter sich und kennen die Tücken der Werkhalle: Genau über der Bühne verlaufen Rohre und eine Stromleiste, wissen die Männer aus Erfahrung. Deshalb können sie nicht – wie an anderen Veranstaltungsorten – das Traversen-Gestell am Boden vorab komplett zusammen bauen, sondern müssen mit Einzelteilen in die Höhe und dort zu Ende schrauben. Oben haben sie dann nur 50 Zentimeter Platz, um dort zwischen Rohren und Stromleitung die Verstrebungen zu platzieren.

Für alle Künstler, die von morgen (Tom James, 21 Uhr) bis zum 1. Oktober (American Blues Night, 19 Uhr) in der Werkhalle auftreten werden, haben die Techniker die richtige Ausrüstung im Paket. „Die Künstler schicken uns ihre Technikwünsche vorab mit dem Vertrag“, erklärt Johanna Göb, Festivalchefin und Leiterin des Kulturbüros. Daraus erarbeitet das Kulturbüro dann ein Technikkonzept, das allen gerecht wird. Das wird dann ausgeschrieben. Seit Jahren konnte die Firma Jam-Studio das Vergabeverfahren mit dem günstigsten Angebot schon für sich entscheiden.

Nach Neumünster zum Kunstflecken kommen die Flensburger Technik-Spezialisten immer wieder gern. Das liegt laut Markus Jörren vor allem auch an der netten Betreuung durch das Team vom Kulturbüro. Mittlerweile wissen die Mitstreiter um Johanna Göb längst, wie sie die Flensburger Jungs bei ihrer schweren Aufbauarbeit bei Laune halten. Traditionell bringen sie den Männern mittags Döner von einem ganz speziellen Imbiss in die Halle. Zwischen Metallstreben, Schraubschlüsseln und Kabeln gibt es dann für alle eine Stärkung. Nachmittags wird dann noch mal zur Kaffeezeit ein Karton mit Schokoküssen vorbeigebracht – als kleiner Energieschub nach bereits stundenlanger Arbeit. Denn die dauert erfahrungsgemäß bis in die späten Abendstunden. Anfang Oktober, wenn der Kunstflecken vorbei ist, ist das Technik-Team dann wieder vor Ort, um kilometerlange Kabel und Metallstreben einzusammeln. Bis dahin bleibt die Werkhalle eine Konzertbühne mit einer Ausrüstung, die Ansprüchen vom Solokünstler bis zur großen Band genügt – gut gesichert durch eine Alarmanlage.