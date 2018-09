Neumünster : Ein Höhepunkt beim Kunstflecken

Viel Applaus gab es für Brahms’ Deutsches Requiem in der Vicelinkirche.

von Oliver Funke

18. September 2018, 15:23 Uhr

Neumünster | Opulent und prächtig, dabei trotzdem mit großer Intimität begeisterte „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms die 350 Besucher in der Vicelinkirche. Stimmen und Instrumente gingen dabei eine intensive Symbiose ein, die von Anfang an unter die Haut ging und ein Höhepunkt beim Kunstflecken wurde.

Schon der Anblick des großen Ensembles im schmalen Kirchenschiff war beeindruckend, und bereits nach den ersten Takten ist man von den Tönen gefangen. „Selig sind, die da Lied tragen“, intonierte der Bach-Chor Neumünster und ein atemberaubendes Crescendo unterstrich die existenzielle Thematik von Leben und Tod, die an diesem Nachmittag verbreitet wurde.

Dabei ist Brahms Requiem durchaus weltlich angehaucht, erfüllt keine liturgische Funktion und generierte auch in Neumünster einen schwelgenden Unterhaltungswert, der das schwermütige Sujet zugunsten einer zufriedenen Grundstimmung aufweichte. Schon beim Auftritt von Bass-Bariton Rolf. A. Scheider im dritten Teil bekam die ausgefeilte Dramaturgie des Werkes noch den zusätzlichen Schub einer stimmlichen Exkursion. Genial harmonierten Solist und Chor, ergänzten einander und übertrumpften sich nicht.

Kantor Dr. Karsten Lüdtke hatte in seiner ohnehin intensiven Vorarbeit mit seinem Bach-Chor noch mal eine Schippe draufgelegt, behutsam und bestimmt leitete er die Sänger und gab viel Raum für Solist und Instrumente.

Das Philharmonische Orchester der Stadt Kiel spielte mit so einer enormen Qualität, dass der Boden für den Höhepunkt im fünften Teil geebnet wurde. Sopranistin Cecilia Nanneson erklomm die Bühne, erzählte mit glockenheller Stimme von Traurigkeit und Leid, der Bach-Chor sang derweil seinen eigenen Text und konterte mit trostspendenden und Seelen heilenden Worten. Selten konnte man so gegensätzliche und universelle Versionen von Musik in einer gemeinsamen Vertonung erleben wie hier – und das gebannte Publikum konnte sich dann auf ein spannendes Finale freuen.

„Selig“ war das erste Wort zu Beginn und eröffnete auch den siebten und letzten Teil, doch war die Stimmung hier eine ganz andere. Begann die Gefühlsklaviatur mit ernster und aufklärender Introduktion, endete sie mit feierlicher und großzügiger Hoffnung. Lüdtke führte dieses herausragende Konzert zu einem optimistischen Ende. Stürmischer Applaus quittierte diese emanzipierte und moderne Interpretation in der Vicelinkirche. Bedauern konnte man nur, dass Zugaben bei Aufführungen dieser Art leider nicht üblich sind.