Ein Hauch von Stenkelfeld

von Hannes Harding

19. Oktober 2018, 13:43 Uhr

Die Älteren erinnern sich noch an Stenkelfeld, jenen fiktiven Ort, den der NDR in den 1990ern zum Schauplatz mancher skurriler Geschehnisse machte. Unvergessen die Episode, in der der Handel in Stenkelfeld die Konkurrenz im Adventsgeschäft zu einer wahren Materialschlacht bis hin zum Einsatz von Schneekanonen ausarten ließ. Soweit sind wir im Raum Neumünster noch nicht, aber auch hier treibt die Konkurrenz manchmal Blüten. „Sterne und Laterne“ nennt der Wildpark Eekholt eine Veranstaltung, die angekündigt wird mit den Worten: „Die Original-Dunkel-Munkel-Nächte - nur im Wildpark Eekholt!“ Worauf diese unmissverständliche Klarstellung gemünzt ist, liegt auf der Hand: die lichtgewaltigen „Zauberhaften Tierwelten“, zu denen das Stadtmarketing im Sommer in den Tierpark eingeladen hatte. Tiere, Gestalten, Dunkelheit, Licht und Feuer – in Stenkelfeld wäre das eine Steilvorlage für eine lustige Konflikt-Eskalation gewesen.

Verschwörungstheoretiker könnten nun den überdimensionierten leuchtenden Schwan auf dem Teich genau in dieser Hinsicht deuten. Mit der folgerichtigen Frage: Wie kontert Eekholt? Denkbar wären menschengroße illuminierte Raubvögel oder LED-blitzende Wölfe mit blinkenden Schwanenfedern zwischen gefletschten fluoreszierenden Reißzähnen.

Ganz sicher wird es soweit nicht kommen, aber lustig wär’s schon.