Theater in Neumünster : Ein Grimmepreisträger auf Abwegen

Jörg Schüttauf spielt den Operettenkönig Paul Abraham – Auftakt zu zwei starken Theater-Monaten.

von Sonja Kröger

17. Januar 2020, 16:50 Uhr

Die Theatersaison nimmt Fahrt auf. Los geht es am heutigen Sonnabend. Wenn Jörg Schüttauf ab 20 Uhr als Operettenkönig Paul Abraham am Kleinflecken zu Gast ist, schlüpft ein prominenter Fernsehkommissar in eine ganz ungewöhnliche Rolle. Das gefeierte Gastspiel der Kammerspiele Magdeburg lässt mit dem Grimme-Preisträger eine tragische Figur hinreißend lebendig werden. An der Abendkasse sind nur noch Restkarten erhältlich.

Am Sonnabend, 25. Januar, ab 20 Uhr heißt es „Och...?! Zwei Nordlichter sprechen sich aus“. Sie zeigen auf, dass es zwischen „hinter dem Deich und vor dem Harz“ mehr als Krabbenkutterromantik zu entdecken gibt.

Mit der Romanadaption von Ray Bradburys Fahrenheit 451 am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr wäre zu prüfen, wie es um die Erinnerungskultur und die freie Meinungsäußerung heute bestellt ist. Der Filmklassiker aus den 60er-Jahren um den Feuerwehrmann Montag, der keine Bücherbrände mehr legen will, ist ein Thema für alle Generationen.

Horváths Jugend ohne Gott ist am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr zu sehen. Der Roman von 1937 kommt als scharf gezeichnetes Porträt seiner Zeit und als Kriminalgeschichte auf die Bühne. Die Fragestellung nach Moral und Verantwortung in wahrlich unmoralischen Zeiten steht im Zentrum des Geschehens.

In 4000 Tage wacht Mona Seefried als Mutter Carol am Krankenbett ihres Sohnes Michael. Mutter und Lebensgefährte von Michael warten gemeinsam darauf, dass er aus dem Koma erwacht. Und er wacht wieder auf. Was da ran sehr komisch und sehr kompliziert ist, ist am Sonnabend, 29. Februar, ab 20 Uhr zu erfahren.

Ganz große Oper kommt mit Don Giovanni am Sonnabend, 15. Februar, um 20 Uhr als Gastspiel des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters nach Neumünster. Neben Mozarts „Oper aller Opern“ steht am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr Company auf dem Spielplan. Der Klassiker kommt mit 14 Solisten und Live-Band.

Das dritte Abonnementkonzert der Saison liefert schon am Montag, 27. Januar, Gitarrenmusik von Bach bis zu den Beatles. Die Katona-Twins gelten derzeit als eines der besten klassischen Gitarrenduos der Welt. Karten für dieses Konzert sind auch für Nicht-Abonnenten im freien Verkauf noch erhältlich.

Bestes Kabarett ist mit Jochen Malmsheimer am Donnerstag, 20. Februar, ab 20 Uhr zu erwarten. Der Komiker kommt mit seinem neuen Programm Dogensuppe Herzogin – Austopfmit Einlage endlich wieder nach Neumünster. Mit ihm zusammen stellt man sich gern der cerebralen Fäulnis entgegen. Der Frühling kann kommen.

Karten gibt es im Kulturbüro am Kleinflecken 26. Reservierungen sind unter Tel. 9 42 33 16 möglich.