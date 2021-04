Hein Tüt sagt „Guten Morgen‘‘ : Ein ganz besonderer Knabber-Spaß

Heute stellt Hein Tüt einen immer noch recht unbekannten Snack vor und erklärt, warum der ihn an seine Kindheit erinnert.

Hein Tüt

27. April 2021, 07:00 Uhr

Das war ja mal ein ganz besonderer Snack, den Heins Kollege kürzlich ins Büro mitgeschleppt hatte. Fröhlich lachend legte er eine Hand voll grünem Spargel abgewaschen auf einen Teller und sagte: „Ich habe Euch was Schönes zum Knabbern mitgebracht. Und gesund ist es auch noch.‘‘ Verwirrt starrte Hein die schlanken Stangen an und suchte heimlich nach dem Kochtopf. Doch nix da: Sein spendabler Kollege schnappte sich sofort selbst ein Stück Spargel und schob es in den Mund. Nun war Heins Neugier geweckt. Doch gleichzeitig schrillten die Alarmglocken. Zur Sicherheit warf er einen Blick ins Internet. Und erfuhr: Roher Spargel ist nicht nur essbar, sondern auch sehr gesund. Er enthält zum Beispiel Vitamin C und Folsäure in hohen Konzentrationen. Außerdem soll er entgiftend wirken. Dann war da noch von einem lecker süßlich-nussigen Geschmack die Rede. Hein griff zu. Und war begeistert. Ihn erinnern die grünen und saftigen Knabberstangen an seine Kindertage, als er seiner Mutter so gern die leckeren Erbsenschoten mopste. Seitdem ist er den gesunden Leckereien verfallen und mümmelt sie, wo er geht und steht. Denn er weiß: Die Spargelsaison ist kurz.

