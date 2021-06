Hein Tüt : Ein Energieschub um die Ecke

Heute erklärt Hein Tüt, wie er mit den Tücken eines Stromausfalls umgeht.

von Dörte Moritzen

23. Juni 2021, 07:00 Uhr

„Hallo? Hallo?‘‘ Hein war gerade mitten in einem wichtigen Gespräch mit einer Behörde, als sein Telefon verstummte. Na toll! Hein schüttelte den Apparat, prüfte jeden Anschluss und war erst mal ratlos. Weil das Telefon aber erst mal stumm blieb, entschloss sich Hein, sein Anliegen an die Behörde schriftlich zu formulieren. Doch nix da! Der Computerbildschirm blieb schwarz. Also schlurfte Hein zur Kaffeemaschine, um sich in der Zwischenzeit wenigsten zu stärken und nicht ausschließlich über den Zeitverzug zu ärgern. Doch auch die verweigerte hartnäckig ihren Dienst. Langsam dämmerte es Hein. War da nicht kürzlich so ein Schreiben im Briefkasten gewesen, dass wegen irgendwelcher Bauarbeiten der Strom für ein paar Stunden abgeschaltet werden müsste? Da half nur noch eins: Hein schnappte sich Mobiltelefon und Laptop und zog um in sein Lieblingscafé an der Ecke. Die haben nämlich nicht nur super Kaffee, sondern auch ein stabiles W-Lan – und damit alles, was Hein Tüt am Tag als Energie so braucht.

Guten Tag, bis morgen!