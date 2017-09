Bornhöved : Ein Dorf bietet an sechs Standorten kostenloses Internet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bornhöved | Vor gut einem Jahr hatten der Leitende Verwaltungsbeamte Jörg Tietgen aus Trappenkamp und Sönke Ehlers von der CDU Bornhöved die Idee, in Bornhöved ein kostenfreies Wlan-Netz aufzubauen. Wireless Local Area Network (Wlan) steht für ein drahtloses lokales Netzwerk, das einen Internetzugang ermöglicht. Bornhöveds Ortspolitiker unterstützten die Idee im Mai und gaben grünes Licht für die Installation von aktuell sechs Standorten in der Gemeinde sowie Übernahme der Kosten.

Begünstigt wurde das Vorhaben durch das Projekt SH-Wlan, über das freie, sogenannte Hotspots (öffentliche Internetzugangspunkte) möglichst flächendeckend im ganzen Land entstehen sollen. Im Kreis Segeberg hat Bornhöved dieses Ziel fast erreicht. „Noch ist die Gemeinde zwar nicht flächendeckend versorgt, aber mit immerhin sechs markanten Punkten gut versorgt“, meinte Bürgermeister Dietrich Schwarz am Dienstag bei der Vorstellung des Bornhöveder Projekts. Gut 12 000 Euro hat die Gemeinde in die Installation und Technik inklusive einer fünfjährigen Wartungs- und Nutzungsgebühr investiert. Man kann jetzt jetzt in einem Umkreis von jeweils etwa 250 Metern um das Heimatmuseum, das Jugendhaus, die Feuerwehr, das Alte Amt, den Vicelin-Kindergarten und die Seebadestelle mit Smartphone, Laptop oder Tablet nach Herzenslust im Netz surfen. „Das ist ein toller Pluspunkt für Bornhöved“, meinte Elektroinstallateur Christian Rathjens beim Netz-Test an der Seebadestelle.



von Seiler

erstellt am 04.Sep.2017 | 07:06 Uhr