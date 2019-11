Belegausgabepflicht ab 2020 : Ein Bon für jede Kleinigkeit – Neumünsters Einzelhandel ist skeptisch

Die verpflichtende Ausgabe von Kassenbelegen ab 2020 sorgt für Kopfschütteln.

24. November 2019, 14:15 Uhr

Sei es das Brötchen beim Bäcker auf die Hand, der Cappuccino im Lieblingscafé oder der Kauf weniger Kleinigkeiten im Supermarkt: Jeder kennt die kleinen Käufe, bei denen man vor allem eines nicht braucht – den Beleg. Doch ab 1. Januar kommen Kunden nicht um die Quittung herum, denn die sogenannte Belegausgabepflicht verpflichtet die Verkäufer, ihnen den Beleg ohne Nachfrage auszuhändigen. Bei Neumünsteraner Einzelhändlern und Kunden sorgt diese Neuerung für Unmut.

Eindämmung von Steuerbetrug

Die neue Vorschrift, Teil des „Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“, legt fest, dass bei jedem Geschäft – auch in der Gastronomie und bei Dienstleistungen – ein Beleg ausgegeben werden muss, sofern es sich bei der Kasse um ein elektronisches Kassensystem handelt.

Das Ziel dieser Maßnahme soll eine verbesserte Früherkennung und Eindämmung von Steuerbetrug sein. Sie diene der Erleichterung der Arbeit von Steuer-Ermittlern bei kurzfristigen Kontrollen vor Ort, heißt es vom Bundesfinanzministerium.

Dreifach-Belastung

Doch im Einzelhandel in Neumünster stößt das Gesetz auf allgemeines Kopfschütteln . Es werde als sinnlos angesehen, erklärt Gerd Grümmer, Vizepräsident des Einzelhandelverbandes Nord. Ihm zufolge ist der Grund für die Neuerung nicht gegeben, da die modernen Registrierkassen bereits alle wichtigen Daten erfassen und daher nicht manipulierbar seien. Vielmehr sieht er die Vorschrift als Dreifach-Belastung: für die Mitarbeiter, die Kunden und nicht zuletzt die Umwelt.

Oliver Schmahl, Inhaber von Tabak Schmahl, etwa sagt über das derzeitige Interesse an den Belegen:

Wenn zwei Prozent der Kunden einen Bon möchten, ist das schon viel. Oliver Schmahl

Bäcker sind skeptisch

Gering sei die Nachfrage nach Belegen auch in Bäckereien, stimmt Maren Andresen von der gleichnamigen Bäckerei zu, die auch Landesinnungsmeisterin ist. Sie hält die neue Regelung für „völlig unnötig“, da über den Bäckerei-Tresen überwiegend Kleinstbeträge und Produkte gingen, die ohnehin zeitnah verzehrt werden. Außerdem bedeute die Vorschrift einen höheren Zeitaufwand – mit der Folge längerer Warteschlangen und Diskussionen mit den Kunden an der Ladentheke.

Bei einer Umfrage in der Innenstadt sind Passanten sich einig: Die Bonpflicht ist überflüssig. Reimer Ernst (79) aus Einfeld merkt an, dass ein Beleg beim Großeinkauf zur Kontrolle in Ordnung sei, bei kleinen Einkäufen aber nicht sein müsse. Das tue Käufern und Verkäufern nicht gut.

Auch Brigitte Müller (64) aus Tungendorf, die selbst jahrelang in einer Bäckerei arbeitete, sieht das Problem. In ihren Augen ist die Neuregelung reine Papierverschwendung, während allgemein Papier eingespart werden soll.

Einerseits werde ein Verzicht auf Coffee-to-Go-Becher gefordert, andererseits zusätzlicher Müll produziert, kritisiert Maren Andresen in diesem Zusammenhang. Daraus ergibt sich das wohl größte Problem des Gesetzes: die Umweltbelastung. Zukünftig würden vermutlich noch mehr Bons wahllos in der Natur herumliegen, sagen Kritiker.

Darüber hinaus sollten die Belege nicht – wie oft fälschlicherweise angenommen – im Altpapier, sondern laut dem Umweltbundesamt im Restmüll entsorgt werden. Grund dafür ist, dass die Rechnungen oft aus Thermopapier bestehen, welches mit Bisphenol A, einer schädlichen Chemikalie, beschichtet ist. Ab 2020 tritt nach Angaben des Umweltbundesamtes allerdings ein Verbot dieser chemischen Verbindung in Thermopapier in Kraft. Durch die Belegausgabepflicht werde den Kunden etwas aufgedrängt, was sie oftmals gar nicht haben wollen, fasst Gerd Grümmer zusammen.

Aus dem Grund bietet das Gesetz die Möglichkeit, die Belege in elektronischer Form, wie beispielsweise per E-Mail, an die Kunden zu versenden. Absurd, sagen die Neumünsteraner Einzelhändler. Oliver Schmahl findet, dass dies „im schnell frequentierten Bereich schnell albern“ werde. Maybritt Behrens, Angestellte im Geschäft „Das Teehaus“, gibt außerdem zu bedenken, dass viele Kunden ihre persönlichen Daten für solche Zwecke vermutlich ungern herausgeben würden und noch mehr Aufwand durch Datenschutzbestimmungen auf den Einzelhandel zukämen.