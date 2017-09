Tourismusmarketing : Ein Blick in die verborgenen Winkel

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Einmal hinter die Kulissen des Designer-Outlet-Centers (DOC) im Industriegebiet Süd oder die Holsten-Galerie in der Innenstadt schauen, den Turm der Vicelinkirche besteigen, um dem Himmel näher zu sein, die alte Kunst des Bierbrauens bei Schwalebräu lebendig werden lassen oder im Tierpark Mähnenwolf oder Pinguin streicheln: Diese und viele weitere „Glücksmomente“ können Neumünsteraner und Gäste der Stadt in den kommenden Wochen erleben. „Mit der Aktion ‚Glückswinkel‘ wollen wir neue Perspektiven auf Neumünster eröffnen“, sagt der Tourismusbeauftragte der Stadt, Arne Lewandowski.

„Das Land Schleswig-Holstein hat das Thema Glück beim Tourismusmarketing aufgegriffen. Da stellt sich die Frage, was einen Gast glücklich macht. In diesem Fall ist es das Neue, das Überraschende“, erklärt Lewandowski die Motivation für die Aktionstage, die ab sofort bis Mitte November laufen. Mit elf Kooperationspartnern (Hotel Prisma, Holsten-Galerie, Goldschmiede Schütt, Gerisch-Park, Schwalebräu, Alte Holsten-Brauerei, Vicelinkirche, Tierpark, DOC, Museum Tuch + Technik und Holstenhallen) wurden Angebote zusammengestellt, die Orte aus einem besonderen Blickwinkel heraus präsentieren sollen. Die Absicht: Die Gäste sollen sich positiv über die Einrichtungen und über die Stadt äußern, vor allem in sozialen Medien. „Wenn die Besucher hinterher im Internet posten, dass sie hier besondere Dinge gesehen und erlebt haben, wäre das die beste Rückmeldung“, so Lewandowski.

Mit den Seminaren und Führungen würden neue Impressionen zu und über Neumünster präsentiert, meint auch Ute Spieler, Fachdienstleiterin Stadtplanung und Stadtentwicklung. „Wir zeigen die Aspekte, die Neumünster ausmachen: Kunst und Kultur, Veranstaltungen, Gastgewerbe, die Geschichte der Stadt, ihr Freizeit- und Einkaufsangebot und Meilensteine der Stadtentwicklung.“ Nicht alles im Programm ist dabei kostenlos. So werden etwa für die sogenannte Tierlotterie im Tierpark 20 Euro pro Person zusätzlich zum Eintritt fällig, die Führung im Gerisch-Park kostet 15 Euro pro Person, der ganztägige Braukursus bei Schwalebräu sogar 79 Euro pro Person. Ein besonderes Erlebnis für Brautpaare bietet die Goldschmiede Schütt an. Die können unter dem Motto „Vom Goldnugget zum Trauring“ die Herstellung ihrer Trauringe in etwa 100 Jahre alten Gussformen selbst miterleben und begleiten. Dabei handelt es sich allerdings um exklusive Einzelveranstaltungen, die individuell vereinbart werden müssen.

Alle Termine, Kosten und Anmeldedaten sind im Internet unter der Adresse www.neumuenster-tourismus.de aufgelistet.

von Christian Lipovsek

erstellt am 01.Sep.2017 | 08:30 Uhr